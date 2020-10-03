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في فنلندا.. فيروس كورونا أصبح كابوسا جماعيا

المصافحة أو العناق أصبحت من الكوابيس، ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم (شترستوك)
المصافحة أو العناق أصبحت من الكوابيس، ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم (شترستوك)
3/10/2020

أشارت دراسة أجريت في فنلندا ونشرت نتائجها هذا الأسبوع، إلى أن وباء فيروس كورونا أصبح كابوسا جماعيا يغزو الفنلنديين أثناء نومهم.

وتحدث مئات المتطوعين الذين شملتهم الدراسة عن أحلامهم لعلماء بجامعة هلسنكي، خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا، في وقت سابق من هذا العام.

وكانت بعض الأحلام المتعلقة بجوازات سفر مفقودة، وحدود مغلقة، ومساحات مكتظة، ووفاة، تظهر مرات ومرات في تلك التقارير.

وأصبحت المصافحة والعناق أيضا من الكوابيس، ووصف النائمون ذلك بأنه انتهاك غير مناسب لقواعد التباعد الاجتماعي في أحلامهم.

واستخدمت الدراسة التي نشرت في مجلة "الحدود في علم النفس" أيضا، تقارير عن نمط نوم 4 آلاف فنلندي.

وتحدث أكثر من ربع المشاركين عن كوابيس تحدث بشكل متكرر على نحو أكثر مما كانت عليه قبل الوباء، وحوالي ثلثهم قالوا إنهم كانوا يستيقظون عدة مرات خلال الليل.

غير أن أكثر من نصف المشاركين قالوا إنهم كانوا ينامون مدة أطول من المعتاد، جزئيا لأن الكثير من الأشخاص  يعملون من المنزل.

المصدر : الألمانية

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