مقدسيون ينشدون: صل على النبي وتبسم

وثّق مقطع مصور، انطلاق عدد من الشبان الفلسطينيين بالقدس المحتلة، بالنشيد للنبي محمد صلى الله وسلم.

وأظهر المقطع مجموعة مكونة من 4 شبان، يسيرون في أزقة مدخل ساحة البراق في القدس القديمة، ويؤدون أناشيد مختلفة مدحا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأنشد المقدسيون أناشيد "صل على النبي وتبسم"، و"محمد نبينا بنوره هادينا"، و"السلام عليك يا رسول الله".

وتفاعل مقدسيون في المنطقة مع الأناشيد التي أداها الشبان، بالتهليل ورددوا معهم، مدحا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتشهد المحافظات الفلسطينية، فعاليات واسعة منها وقفات غضب وإحراق للعلم الفرنسي، احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرسومات المسيئة للنبي الكريم.

وفي العديد من دول العالم اتسعت رقعة الاحتجاجات على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مؤشر على انتشار الغضب من دفاع فرنسا عن حقها في نشر تلك الرسوم، نظم محتجون مسيرات في شوارع عدد من الدول الإسلامية للتنديد بالموقف الفرنسي.