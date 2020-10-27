للبيع في مزاد.. مسدس على شكل أحمر شفاه وحقيبة كاميرا من مخلفات الاستخبارات السوفياتية

مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه، وحقيبة يدوية تخفي كاميرا معقدة. نموذجان من مجموعة واسعة لقطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفياتية خلال الحرب الباردة، ستطرح للبيع في أول مزاد موجه إلى محبي عالم التجسس.

وتنظم المزاد دار "جوليينز" الأميركية على حوالي 400 قطعة ستباع إلكترونيا ثم حضوريا بين منتصف يناير/كانون الثاني إلى 13 فبراير/شباط 2021.

وكانت هذه القطع معروضة أخيرا في متحف "كي جي بي" (KGB) للتجسس في مانهاتن في مدينة نيويورك، وهو متحف خاص افتُتح في يناير/كانون الثاني 2019 على يد المؤرخ الليتواني يوليوس أوربايتيس، وأغلق أبوابه بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال المدير المالي لدار "جوليينز" مارتن نولان "لسنا على علم بأي مزاد مماثل لهذا النوع. نتوقع اهتماما كبيرا بهذا المزاد لأن الناس مفتونون" بعالم التجسس.

وتتراوح الأسعار التقديرية للقطع المعروضة في المزاد بين بضع مئات من الدولارات و12 ألف دولار، وهو السعر التقديري الأعلى لنسخة سوفياتية نادرة من آلة ترميز تُعرف باسم "فيالكا".

ومن المتوقع أن يباع تمثال نصفي حجري لفلاديمير لينين بسعر يتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف دولار، في حين تُقدّر قيمة الباب الفولاذي من مستشفى سجن "كي جي بي" السابق بما يقارب 500 إلى 700 دولار.

وعاد نولان ليقول "هذه ليست قطعا باهظة، هي أشياء ظريفة.. يمكن أن تشكّل محور أحاديث رائعة في حفلة عشاء".

كما تطرح "جوليينز" في المزاد تذكارات أخرى من الحرب الباردة، بما يشمل تقريرا مدرسيا عن تشي غيفارا خلال دراسته الثانوية، ورسالة موقعة عام 1958 من فيدل كاسترو تناقش خطط الاستيلاء على هافانا، وقطعا متعلقة بالسباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق على غزو الفضاء.