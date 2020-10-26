مصر.. ناشطون مسيحيون يتضامنون مع المسلمين ضد إساءات ماكرون

تداول ناشطون مسيحيون في مصر صورة مكتوب عليها "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الإسلامي" بالعربية والفرنسية تضامنا مع المسلمين ضد التصريحات المسيئة للإسلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبرزت تفاعلات عدة مؤيدة للحملة، حيث قال كيرلس فؤاد "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الإسلامي، عمرها ما كانت الحرية سخرية، ولكن الحرية فك قيد فكرك من أي ضرر لأي شخص، بل أن تحب الجميع دون مقابل".

في حين قال إيهاب جورج نسيم "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الاسلامي، أرفض بشده الإساءة للأديان ورموز الأديان، ومتضامن مع إخوتي المسلمين".

اللي بيحصل من فرنسا دا مينفعش ابداااا ودا ضد الكتاب المقدس والانسانيه وكل حاجه

دا اسمه انحطاط فكري وديني كمان #انا_مسيحي_وضد_الاساءه_للاسلام — 𝓥𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 (@_famousv) October 25, 2020

ورأت مغرّدة على تويتر أن ما يحدث من فرنسا تجاه المسلمين لا يصحّ أبدا، وضد الإنسانية والكتاب المقدس أيضا، واصفة إياه بالانحطاط الديني والفكري، في حين قال مغرد آخر " مسلم مسيحي كلنا إخوة".

لكوني قبطي مسيحي احترم اخي القبطي المسلم واحترم ا لديانة الاسلامية ورسولها وأحب كل أخواتنا المسلمين كما علمني ديني(حبوا بعضكم بعضا لان الله محبة أحترم مساجدهم وشيوخهم

نحن في رباط وفي محبه واحترام وشركاء في وطن واحد الي يوم الدين .🕌⛪🤝ربنا يديم المحبه #إلا_رسول_الله_يا_فرنسا pic.twitter.com/CoLP5o2XOn — Abdelnour Nakhla🇪🇬🕊🇪🇬 (@AbdelnourNak) October 24, 2020

مقاطعة

واتسع نطاق الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية في كثير من الدول العربية والإسلامية، ردا على تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، والوسوم المدافعة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت الرسوم المسيئة يوم الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، مما أثار غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي.

ويوم أمس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وقف فوري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقالت إن دعوات المقاطعة والهجمات الموجهة ضد فرنسا تديرها أقلية متطرفة.

وكان ماكرون علّق على حملات المقاطعة التي تستهدف منتجات فرنسية بأنه لا شيء سيجعله يتراجع أبدا، وأنه يحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، على حد زعمه.