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مصر.. ناشطون مسيحيون يتضامنون مع المسلمين ضد إساءات ماكرون

كثيرون تفاعلوا مع الحملة التي تستنكر الإساءة للدين الإسلامي (الجزيرة)
كثيرون تفاعلوا مع الحملة التي تستنكر الإساءة للدين الإسلامي (الجزيرة)
26/10/2020

تداول ناشطون مسيحيون في مصر صورة مكتوب عليها "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الإسلامي" بالعربية والفرنسية تضامنا مع المسلمين ضد التصريحات المسيئة للإسلام التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبرزت تفاعلات عدة مؤيدة للحملة، حيث قال كيرلس فؤاد "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الإسلامي، عمرها ما كانت الحرية سخرية، ولكن الحرية فك قيد فكرك من أي ضرر لأي شخص، بل أن تحب الجميع دون مقابل".

في حين قال إيهاب جورج نسيم "أنا مسيحي ضد الإساءة للدين الاسلامي، أرفض بشده الإساءة للأديان ورموز الأديان، ومتضامن مع إخوتي المسلمين".

 

ورأت مغرّدة على تويتر أن ما يحدث من فرنسا تجاه المسلمين لا يصحّ أبدا، وضد الإنسانية والكتاب المقدس أيضا، واصفة إياه بالانحطاط الديني والفكري، في حين قال مغرد آخر " مسلم مسيحي كلنا إخوة".

مقاطعة

واتسع نطاق الدعوات إلى مقاطعة البضائع الفرنسية في كثير من الدول العربية والإسلامية، ردا على تصريحات ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، والوسوم المدافعة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعُرضت الرسوم المسيئة يوم الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، مما أثار غضبا واسعا في العالم العربي والإسلامي.

ويوم أمس، دعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى وقف فوري لحملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، وقالت إن دعوات المقاطعة والهجمات الموجهة ضد فرنسا تديرها أقلية متطرفة.

وكان ماكرون علّق على حملات المقاطعة التي تستهدف منتجات فرنسية بأنه لا شيء سيجعله يتراجع أبدا، وأنه يحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، على حد زعمه.

المصدر : الجزيرة + وكالات + خدمة سند

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