البث الحي
منوعات|سنغافورة

وجبات الطائرات في سنغافورة للتعويض عن الحرمان من السفر

أزمة كبيرة يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19 (الفرنسية)
أزمة كبيرة يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19 (الفرنسية)
25/10/2020

توافد مئات من محبي الطيران السبت إلى مطاعم مؤقتة أقامتها الخطوط الجوية السنغافورية "سينغابور إيرلاينز" (Singapore Airlines) في طائرتين جاثمتين على مدرج المطار، واستمتعوا بتناول الطعام في مقاعد الركاب وهم يشاهدون أفلاما على الشاشات الصغيرة المثبتة أمامهم، كما لو كانت في واحدة من رحلات "أيام زمان".

وفي ظل الأزمة الكبيرة التي يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19، ابتكرت شركات الطيران أفكارا لكسب المال، من بينها "رحلات إلى لا مكان" أو زيارات للطائرات.

وبادرت "سينغابور إيرلاينز" التي سرحت آلاف الموظفين ولا تزال معظم طائراتها متوقفة على مدرج المطار، إلى إتاحة الفرصة أمام ركابها لتناول الطعام في طائرتين من طراز "إيه 380" (A380)، كبرى الطائرات التجارية في العالم.

وحجز أكثر من 400 شخص مقاعدهم السبت، وأتموا خطوات تسجيل أسمائهم في مطار شانغي، ثم خضعوا للإجراءات الأمنية المعتادة قبل رحلات الطيران، وصعدوا إلى الطائرة ليستمتعوا بالمأدبة الموعودة.

وبينما كان زهو تاي دي، وهو طالب في السابعة عشرة يتخصص في مجال الاقتصاد، يغرف من طبق الدجاج بصلصلة الصويا والباذنجان المقليّ والأرز، قال إن "نوعية الطعام لا تصدّق، وهي أفضل مما يُقدّم خلال الرحلات" الحقيقية.

وفي انتظار وصول الوجبة المرتقبة، قد يأخذ البعض قيلولة، في حين يشاهد البعض الآخر فيلما على الشاشة المدمجة في المقعد الذي أمامه.

وقد أُبقيَ نحو نصف المقاعد في الطائرة شاغرا التزاما بتدابير التباعد الاجتماعي.

ولم يتردد كالفن تيو، وهو موظف في التاسعة والعشرين يعشق الطيران، في دفع 321 دولارا محليا (236 دولارا أميركيا) لتشكيلة من 6 أطباق تقدّم في مقصورة الأعمال. وأقرّ الشاب بأنه مشتاق إلى السفر بالطائرة، مؤكدا استعداده لتكرار التجربة.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لا شك في أن الإحساس بالطيران الفعلي أفضل لأنه ينطوي على الحماسة للسفر إلى وجهة جديدة واكتشافها. وبما أننا لا نستطيع عيش هذه التجربة حاليا بسبب الجائحة، يشكل هذا الحل بديلا جيدا لإثارة أحاسيس السفر".

أما الصيغة الأعلى سعرا فهي تشكيلة من 8 أطباق تقدّم في مقصورة الدرجة الأولى مقابل 642 دولارا محليا (473 دولارا أميركيا)، في حين أن الأبخس ثمنا تتيح الحصول على 3 أطباق في مقصورة الدرجة السياحية مقابل 53 دولارا محليا (39 دولارا أميركيا).

وتسنّى لعدد محدود من الضيوف زيارة أقسام الطائرة المؤلفة من طبقتين، والتقاط صور السيلفي في حجرة القيادة مع الطيّارين.

وتشهد هذه الوجبات إقبالا كبيرا، وقد أعلنت الشركة -في ظل ارتفاع حجم الطلب- تنظيم 6 "رحلات" إضافية بعدما باعت أكثر من 900 تذكرة في أقل من نصف ساعة.

وتوفّر "سينغابور إيرلاينز" أيضا خدمة توصيل وجبات طعام الطائرات إلى المنازل، لكنها صرفت النظر عن مشاريع تنظيم "رحلات إلى لا مكان"، وهي رحلات قصيرة تنطلق وتهبط في المطار عينه، بسبب ضجة أثيرت بشأن تأثيرها البيئي.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

تعرف على أقوى جوازات السفر لعام 2018

أظهر أحدث تصنيف لجوازات السفر في العالم من موقع "باسبورت إندكس" تصدر سنغافورة قائمة أقوى الجوازات في العالم، إذ يستطيع مواطنوها بسهولة دخول 166 دولة.

عالم مغربي بسنغافورة يطور أمد البطاريات

حصل العالم المغربي رشيد اليزمي على عدد كبير من براءات الاختراع، أهمها بطارية الليثيوم القابلة للشحن. ويعمل المهندس اليزمي مديرا للأبحاث بالطاقة المتجددة في جامعة "نان يانغ" للتكنولوجيا بسنغافورة.

أفضل سبع وجهات سياحية آسيوية في الخريف

نشر موقع "هير بيوتي" الأميركي قائمة أفضل سبع مدن ودول آسيوية يفضل زيارتها في الخريف، الذي يتناسب مع بداية سبتمبر/أيلول، وقال إن القارة تستقبل ملايين الزوار في هذا الفصل.

المزيد من منوعات

مفاجأة لرجل هرب 30 عاما ثم سلم نفسه في الصين

تشو ظنّ أنه متورط في قضية جنائية وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها (مواقع التواصل)

القبض على مهربين للعاج في الكاميرون.. أين أخفوا أنياب الفيلة؟

منذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة (شترستوك)

بـ210 آلاف ريال.. كويتي يفوز بمزاد في معرض سهيل للصقور بالدوحة

نجاح لافت لمعرض سهيل للصيد والصقور بالدوحة (الجزيرة)

البرغر التركي أصبح يونانيا.. آخر عجائب مقاطعي السلع التركية في السعودية

سلسلة مطاعم وجبات سريعة سعودية غيّرت قطعة لحم البقر في &#34;البرغر التركي&#34; ووضعت &#34;برغرا يونانيا&#34; (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)