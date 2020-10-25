البث الحي
منوعات|صين

مفاجأة لرجل هرب 30 عاما ثم سلم نفسه في الصين

تشو ظنّ أنه متورط في قضية جنائية وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها (مواقع التواصل)
تشو ظنّ أنه متورط في قضية جنائية وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها (مواقع التواصل)
25/10/2020

بعد قضائه 30 سنة من حياته في الهرب والاختباء بسبب أحداث يعود تاريخها إلى عام 1990، سلّم رجل صيني نفسه إلى الشرطة وكانت المفاجأة أن اسمه لم يكن ضمن سجلات المفتش عنهم.

ووفقا لتقرير في صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية، فإن كهلا يبلغ من العمر 52 سنة سلّم نفسه هذا العام إلى الشرطة بعد أن كان هاربا منذ عام 1990. وبهذا يكون قد أمضى 30 عاما من حياته هربا من لا شيء، بعد أن تبيّن أن اسمه لم يكن مدرجا ضمن ملفات إنفاذ القانون ولم يكن قط مطلوبا للتحقيق.

ووقعت أحداث هذه القصة في مدينة ينشوان في الصين، حيث فرّ الرجل المسمى تشو بعد أن ورّط نفسه في شجار مع أحدهم خوفا من أن يكون قد ألحق بالرجل أذى أو تكون إصابته خطيرة، مما يستدعي اعتقاله من طرف الشرطة.

في اليوم التالي للشجار، عاد تشو إلى مكان الحادثة ليطمئن نفسه، لكنه رأى سيارة شرطة في المكان نفسه. ونتيجة لإصابته بنوبة ذعر، ظن تشو أنه متورط في قضية جنائية، وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها.

وطوال هذه السنوات، ظل تشو متخفيا عن الأنظار، وكان يعمل في وظائف بعيدة عن الأنظار مثل العمل في المناجم أو في صناعة الطوب. ولكن الشعور بالندم تغلّب عليه، فعاد إلى ينشوان لتسليم نفسه إلى الشرطة مصمما على الإدلاء باعتراف كامل.

بعد ذلك، علم تشو من مركز الشرطة أنه لم يكن مطلوبًا من قبل السلطات الصينية، وأن اسمه غير مدرج ضمن سجلات الشرطة. وعند اكتشاف ذلك، انهار الرجل من البكاء على سنوات حياته التي راحت سدى.

المصدر : الصحافة الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

وجبات الطائرات في سنغافورة للتعويض عن الحرمان من السفر

أزمة كبيرة يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19 (الفرنسية)

القبض على مهربين للعاج في الكاميرون.. أين أخفوا أنياب الفيلة؟

منذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة (شترستوك)

بـ210 آلاف ريال.. كويتي يفوز بمزاد في معرض سهيل للصقور بالدوحة

نجاح لافت لمعرض سهيل للصيد والصقور بالدوحة (الجزيرة)

البرغر التركي أصبح يونانيا.. آخر عجائب مقاطعي السلع التركية في السعودية

سلسلة مطاعم وجبات سريعة سعودية غيّرت قطعة لحم البقر في &#34;البرغر التركي&#34; ووضعت &#34;برغرا يونانيا&#34; (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)