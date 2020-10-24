بـ210 آلاف ريال.. كويتي يفوز بمزاد في معرض سهيل للصقور بالدوحة

وسط أصوات متقاطعة وصيحات المتابعين للمزاد الإلكتروني المقام بمعرض كتارا للصيد والصقور "سهيل"، استقر المزاد على الكويتي عيد حمود العازمي، ليحصل على صقر من فئة الحُرّ بسعر وصل إلى 210 آلاف ريال قطري (نحو 57.69 ألف دولار أميركي).

المزاد الذي يقام إلكترونيا على فترتين طوال أيام المعرض الذي سيختتم مساء اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة، يشهد مشاركة فعالة من هواة القنص والصيد بالصقور سواء عبر الوصول إلى المعرض أو عن طريق المشاركة إلكترونيا بحثا عن صقر نادر في المزاد.

خدمات طبية للصقور المشاركة في المعرض على مدار الساعة (الجزيرة)

فعالية مزاد "سهيل"، التي تم استحداثها في النسخة الحالية بسبب ظروف انتشار جائحة كورونا، يتم من خلالها عرض صقور للبيع بطريقة المزاد، والصقور المسموح بعرضها في المزاد هي الصقور الأصيلة من فئتي "الحُرّ والشاهين"، ويبدأ المزاد في الفترة الأولى لبيع فئة الحر بـ150 ألف ريال قطري كحد أدنى.

يتيح المزاد أمام جميع الصقارين الدخول لموقع المعرض على الإنترنت والتسجيل والمشاركة عبر الجوال من أي مكان في العالم، من خلال أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك للتقليل من عملية الاحتكاك بين الزوار والمشاركين، بالإضافة إلى اعتماد طريقة البيع إلكترونيا عبر نظام التحويلات المالية، تجنبا للمس النقود أو حتى بطاقات الائتمان.

معرض كتارا للصيد والصقور "سهيل" يختتم فعالياته في الدوحة مساء اليوم السبت (الجزيرة)

سعر مقبول

ويرى العازمي الذي ظفر في المزاد بعد منافسة شرسة حسب قوله، أن الحصول على هذا الصقر بهذا السعر يعد منطقيا ومقبولا لصقر يمتلك مثل هذه المواصفات المميزة والنادرة، مشيرا إلى أنه عندما شاهد الصقر أعجب به ولاسيما أنه من فئة الحر ويمتلك صفات جيدة ومحفزة للمزايدة عليه، فضلا عن موقع طرح هذا الصقر وهو دولة منغوليا المميزة بالصقور الأحرار النادرة.

وحول المعايير التي دفعته إلى المشاركة في هذا المزاد والحرص على اقتناص الصقر، أكد العازمي للجزيرة نت أن الصفات اللافتة به هي حجمه وجمال دقة الريش وأجزاء الطير الجميلة غير متوفرة بغيره من الطيور، مضيفا أن هذه الفئة من الطيور محببة ومرغوبة بدولة الكويت.

وثمّن الصقار الكويتي الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة لمعرض سهيل، موضحا أن هذا المعرض يستحق أن يقال عنه الأفضل على مستوى الخليج العربي فضلا عن الشفافية في إدارة المزاد.

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ويعد معرض سهيل الذي تقام حاليا نسخته الرابعة أضخم المعارض الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الصيد والصقور، ويشهد مشاركة دولية واسعة بلغت 120 شركة متخصصة في أسلحة الصيد ومستلزمات القنص والصقور والرحلات، تمثل 13 دولة من مختلف دول العالم.

ويشكل سهيل إضافة مميزة وجديدة باعتباره من أبرز الفعاليات والمعارض التراثية التي تحتضنها كتارا، حيث أصبح يشكل وجهة ومحطة عالمية جاذبة لعشاق الصيد والرحلات ومربي الصقور والقناصين من قطر وجميع دول العالم.

لوازم التخييم الشتوي حاضرة في معرض سهيل (الجزيرة)

مكانة عالمية

ورسخ معرض سهيل مكانته العالمية المميزة كملتقى ثقافي وتراثي واقتصادي دولي، يتيح فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين أصحاب الشركات والصقارين وعشاق القنص والرحلات، فضـلا عـن استقطابه لنخبـة مـن أمهر الحرفيين وصناع لوازم الصقور والصيد في العالم، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث القطري والخليجي المرتبط بالصقور والمحافظة عليه.

وليست الصقور فقط من تسيطر على أركان المعرض فهناك العديد من الشركات المتخصصة في مستلزمات الصيد، وأخرى لتجهيز السيارات للرحلات الصحراوية، ومستشفى لتقديم الاستشارات الطبية، فضلا عن ركن فني يشارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين القطريين لرسم أعمال فنية عن الصقور.

ويقدم الفنانون المشاركون لوحات فنية متنوعة، حيث تتضافر جهود الفنانين المشاركين في إبراز معالم تراث البادية وتقاليد الصيد، مجسدين هواية الصيد بالصقور كأحد أبرز التقاليد الثقافية الأصيلة ومكانتها لدى أهل قطر.

الفن وجد مكانا له في المعرض (الجزيرة)

ويرى الفنان القطري فهد المعاضيد في تصريح للجزيرة نت أن المعرض يختلف من نسخة إلى أخرى حيث وصل إلى مستويات أعلى، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، فإن اللجنة المنظمة للمعرض استطاعت إقامة نسخة مبهرة مع المحافظة على صحة وسلامة المشاركين كافة.

ويضيف المعاضيد أن المعرض يوفر لزواره رحلة تسوق وزيارة آمنة بفعل تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه من خلال مشاركاته يحاول أن يقدم في كل مرة شيئا جديدا ومبتكرا بما يثري تجربته ومشاركته التشكيلية والفنية في المعرض.