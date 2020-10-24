البث الحي
منوعات|كاميرون

القبض على مهربين للعاج في الكاميرون.. أين أخفوا أنياب الفيلة؟

منذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة (شترستوك)
منذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة (شترستوك)
24/10/2020

أوقفت سلطات الكاميرون 4 أشخاص كانوا يحاولون تهريب 118 نابا من أنياب الفيلة عبر جنوب البلاد، وفق ما قال مسؤولون أمس الجمعة.

وكانت هذه المجموعة من المهربين نقلت نحو 675 كيلوغراما من العاج بطريقة غير مشروعة من الغابون المجاورة التي تضم أكثر من نصف عدد الفيلة المتبقية في أفريقيا.

وذكر التلفزيون الرسمي أنهم أخفوا حمولتهم في شاحنة تحوي حجارة زائفة.

وقال جان-كلود إكوبي أحد عناصر الجمارك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه أكبر عملية ضبط للعاج في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات.

وتغذّي تجارة العاج الطلب المرتفع على هذه المواد في آسيا والشرق الأوسط حيث تستخدم أنياب الفيلة في الطب التقليدي.

ومنذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة، بعد انخفاض عدد هذه الحيوانات من ملايين في منتصف القرن الـ20 إلى نحو 600 ألف بحلول نهاية العقد.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

مفاجأة لرجل هرب 30 عاما ثم سلم نفسه في الصين

تشو ظنّ أنه متورط في قضية جنائية وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها (مواقع التواصل)

وجبات الطائرات في سنغافورة للتعويض عن الحرمان من السفر

أزمة كبيرة يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19 (الفرنسية)

بـ210 آلاف ريال.. كويتي يفوز بمزاد في معرض سهيل للصقور بالدوحة

نجاح لافت لمعرض سهيل للصيد والصقور بالدوحة (الجزيرة)

البرغر التركي أصبح يونانيا.. آخر عجائب مقاطعي السلع التركية في السعودية

سلسلة مطاعم وجبات سريعة سعودية غيّرت قطعة لحم البقر في &#34;البرغر التركي&#34; ووضعت &#34;برغرا يونانيا&#34; (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة البضائع الفرنسية.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وعمران خان يتهمه بمهاجمة الإسلام

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)