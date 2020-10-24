القبض على مهربين للعاج في الكاميرون.. أين أخفوا أنياب الفيلة؟

أوقفت سلطات الكاميرون 4 أشخاص كانوا يحاولون تهريب 118 نابا من أنياب الفيلة عبر جنوب البلاد، وفق ما قال مسؤولون أمس الجمعة.

وكانت هذه المجموعة من المهربين نقلت نحو 675 كيلوغراما من العاج بطريقة غير مشروعة من الغابون المجاورة التي تضم أكثر من نصف عدد الفيلة المتبقية في أفريقيا.

وذكر التلفزيون الرسمي أنهم أخفوا حمولتهم في شاحنة تحوي حجارة زائفة.

وقال جان-كلود إكوبي أحد عناصر الجمارك لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هذه أكبر عملية ضبط للعاج في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا منذ 5 سنوات.

وتغذّي تجارة العاج الطلب المرتفع على هذه المواد في آسيا والشرق الأوسط حيث تستخدم أنياب الفيلة في الطب التقليدي.

ومنذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة، بعد انخفاض عدد هذه الحيوانات من ملايين في منتصف القرن الـ20 إلى نحو 600 ألف بحلول نهاية العقد.