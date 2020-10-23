شاهد.. "الشيخ محمد" كفيف مصري يصنع المفاتيح

"الشيخ محمد" كما يلقبه أهالي حي شبرا في القاهرة، كفيف يعمل في تصليح الأقفال (الكوالين) وصناعة المفاتيح.

وأصبح محمد حامد كفيفا بعد ولادته بعام. وبعد حصوله على دبلوم "صنايع"، عُيّن في شركة قطاع عام.

وتعلم الشيخ محمد صناعة المفاتيح بالاجتهاد الذاتي وأحبها، ثم فتح محلا بعدما تقاعد لينفق على نفسه وأسرته حيث يقضي يومه بأكمله في عمله.

وتربط الشيخ محمد علاقة طيبة مع سكان حي شبرا، واشتهر بكونه أمهر صانع مفاتيح وأقفال أبواب في الحي.