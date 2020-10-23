البرغر التركي أصبح يونانيا.. آخر عجائب مقاطعي السلع التركية في السعودية

رغم ألا شيء فيه تركي خالص ما عدا العلامة التجارية المتمثلة في شارب أسود يعلوه طربوش أحمر عثماني، دخل "البرغر التركي" في السعودية في خضم "عاصفة جيوسياسية" بسبب تصاعد التوتر بين الرياض وأنقرة خلال الفترة الأخيرة.

بهذه الكلمات استهل موقع بلومبيرغ (Bloomberg) الإخباري الأميركي تقريرا له عن إقدام سلسلة مطاعم وجبات سريعة سعودية اسمها "هرفي" على استبدال قطعة لحم البقر في "البرغر التركي" بـ"برغر يوناني" مماثل مما تسبب في انخفاض سعره.

ويرى الموقع أن هذا التعديل المفاجئ في القائمة يعد مؤشرا على السرعة التي انتقل بها خلاف سياسي إلى معركة تجارية.

وذكر أن العلاقات بين البلدين التي ساءت بالفعل إثر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، دخلت هذا الشهر في نفق جديد بعد نحو عامين من الاستياء المتقد.

طبعا #ادعموا_المنتجات_التركية#ادعم_تركيا

المنتج التركي.. شغل عدل وجوده وطعم ودوله تدعم اللاجئين وتعين المظلومين.

لعد المن ادعم.https://t.co/SX5quYCxf2 — Shihab Al-Mahdawi (@MahdawiShihab) October 18, 2020

ونقل الموقع عن رجال أعمال أتراك قولهم إن الرياض تعيق دخول بضائعهم، وهو ما تنفيه الحكومة السعودية.

في المقابل، دعا رئيس الغرف التجارية في المملكة عجلان العجلان إلى مقاطعة كل ما هو تركي، قائلا إنها "مسؤولية كل سعودي" أن يتم التوقف عن استيراد المنتجات التركية أو الاستثمار في تركيا أو السفر إليها بسبب "العداء المستمر من الحكومة التركية لقادتنا وبلدنا".

كما دعم المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدون للحكومة السعودية والذين يحظون بعدد كبير من المتابعين، دعوات المقاطعة، وبات للحملة المناهضة لتركيا ليس فقط وسم للتغريد والنشر وإنما شعار.

معايير

الجودة و السعر المناسب

هي اللتي تحدد اتجاهي في شراء أي منتج

وهذان المعياران توفرا في المنتجات #التركية

الى جانب دعم اقتصاد يتبنى الدفاع عن قضايانا كمسلمين

لذلك قررت أن اشتري المنتج التركي حتى لوكان هناك فرق سعر#ادعموا_المنتجات_التركية pic.twitter.com/snhZviVBbR — قلم الوطن (@yusofhhd) October 15, 2020

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز 15 من بين أكبر أسواق التصدير في تركيا، حيث بلغت مبيعات السجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب التركية 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وذكر موقع بلومبيرغ أن المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين صوروا المقاطعة على أنها قرار عفوي من قبل المواطنين السعوديين المحبطين من سنوات مما يقولون إنها "مشاعر تركية معادية" للسعودية.

ويضيف أنه مع ذلك في بلد يتم فيه تقييد حرية التعبير بشكل متزايد ويتم التحكم بشكل صارم في العمل السياسي، من غير المرجح أن تنتشر هذه الحملة على نطاق واسع دون موافقة أو دعم رسمي.

إخواني العرب الأعزاء الشرفاء ادعموا الاقتصاد التركي من خلال شراء المنتجات والبضائع التركية. #الحملة_الشعبية_لدعم_تركيا — محمد دورماز (@M_Durmaz_Ar) October 15, 2020

النشطاء يردون

وكان نشطاء قد أطلقوا وسم "ادعموا المنتجات التركية" و"الحملة الشعبية لدعم تركيا"، وذلك للرد على العديد من الوسوم مثل "مقاطعة المنتجات التركية" و"قاطعوا المنتجات التركية".

وتصدر وسم "الحملة الشعبية لدعم تركيا" الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، وسط ضخ واسع لصور المنتجات التركية عبر المنصة. واستنكر داعمو هذا التوجه ما أسموها "الحرب ضد بلد مسلم وقف إلى جانب قضايا الأمة"، معتبرين حملة المقاطعة مجرد محاولة فاشلة من جهات تطمح لإسقاط وإضعاف النظام التركي.

وقال أحد المغردين إن "المنتج التركي شغل عدل وجودة وطعم ودولة تدعم اللاجئين وتعين المظلومين"، وذلك في دعمه لتركيا ومنتجاتها.