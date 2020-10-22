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منوعات|يمن

لحظات مؤثرة.. تكريم أم في حفل تخرج دفعة ابنها المتوفى

جميع طلاب الدفعة صعدوا إلى المنصة لتحية الأم وألبسوها الفل مقبّلين جبينها (مواقع التواصل)
جميع طلاب الدفعة صعدوا إلى المنصة لتحية الأم وألبسوها الفل مقبّلين جبينها (مواقع التواصل)
22/10/2020

تداولت منصات التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو مؤثرا، لأم تتسلم شهادة ابنها المتوفى في حفل تخرج دفعته بجامعة إب اليمنية.

ويظهر في المقطع منسق الحفل وهو ينطق باسم "وائل العمري" ويسأل عن من ينوب عنه في تسلم الشهادة، ليُفاجأ الجميع بصعود والدة وائل إلى المنصة.

والمثير في الأمر أن جميع طلاب الدفعة صعدوا إلى المنصة لتحية الأم وألبسوها الفل مقبّلين جبينها، ومؤكدين لها أن ابنها وائل لم يمت وهو لا يزال حاضرا في قلوبهم.

وقوبل المقطع بتفاعل واسع جدا، حيث عبر الكثيرون عن تعاطفهم مع الأم، وأثنوا على زملائه الذين لم ينسوا زميلهم في غمرة فرحتهم بتخرجهم.

وتوفي وائل -خريج قسم إدارة وتخطيط في جامعة إب- بصعق كهربائي أثناء حضوره عرس أحد زملائه في 19 فبراير/شباط من العام الجاري.

المصدر : خدمة سند

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