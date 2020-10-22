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شاهد.. الجراد الصحراوي يهاجم بضراوة مناطق عدة باليمن

منظمة الأغذية والزراعة حذرت من انتشار الجراد باليمن (الأوروبية)
منظمة الأغذية والزراعة حذرت من انتشار الجراد باليمن (الأوروبية)
22/10/2020

اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي عدة محافظات ومدن يمنية، مهددة مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وتداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع المصورة، والتي توضح حجم اجتياح الجراد بشكل مهول لعدد من المناطق والمحافظات.

وفي وقت سابق حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من انتشار الجراد باليمن.

وأكدت المنظمة أنه يمكن أن يلحق أضرارا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان في البلاد.

المصدر : خدمة سند

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