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شاهد.. صراع بين تمساح وصياد في نهر فيكتوريا بأستراليا

من الشائع أن تعلق الحيوانات الضخمة بالطعم عن طريق الخطأ (مواقع التواصل)
من الشائع أن تعلق الحيوانات الضخمة بالطعم عن طريق الخطأ (مواقع التواصل)
21/10/2020

نشر مطعم أسماك محلي مقطع فيديو لتمساح يرفض ترك طعم صياد، ويكسر صنارته في نهر فيكتوريا في مدينة كاثرين، بالإقليم الشمالي لأستراليا.

وأوضح الأسترالي ترينت دي وي، الصياد الذي ظهر في المقطع، وأحد أفراد العائلة التي تدير المطعم، أن الحادث وقع أثناء رحلة مع الأصدقاء في 12 أكتوبر/تشرين الأول. وقال في تصريحات صحفية " كنا على نهر فيكتوريا، على بعد نحو 3 ساعات إلى الغرب من كاثرين، وهي منطقة صيد معروفة للناس في المدينة".

وشوهد في المقطع ظهور التمساح الضخم بشكل مفاجئ بعدما عض على الطعم في الصنارة، ثم تلا ذلك صراع حاد بينه وبين الصياد، حيث غاص في الماء ثم صعد إلى السطح مرات عدة، وهو يهز رأسه بعنف.

وشعر ترينت بالتوتر بسبب انحناء صنارته إلى نصفين تقريبا أثناء هذا الصراع الحاد، ولكن في النهاية تحرر الطعم وعاد التمساح إلى السباحة مرة أخرى.

وحسب الصياد الأسترالي، فإنه من الشائع حدوث مثل هذه الأمور، وأن تعلق الحيوانات الضخمة بالطعم عن طريق الخطأ.

المصدر : خدمة سند

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