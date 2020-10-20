البث الحي
منوعات|بيرو

العثور على نقش قط عملاق بين خطوط نازكا في صحراء البيرو

نقش القط العملاق يعود تاريخه إلى حوالي 200-100 قبل الميلاد (أسوشيتد برس)
نقش القط العملاق يعود تاريخه إلى حوالي 200-100 قبل الميلاد (أسوشيتد برس)
20/10/2020

اكتُشف في صحراء نازكا بدولة بيرو رسم عملاق لقط يعود تاريخه إلى حوالي 200-100 قبل الميلاد خلال أعمال حفريات في المنطقة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "ذا غارديان" (The Guardian) البريطانية، قال سام جونز إن كثبان الرمال في صحراء نازكا (جنوبي بيرو)، حيث تنتشر نقوش صخرية تعود لقرون لأشكال مثل طائر الطنان والقرد وحوت الأوركا، كشفت عن رسم قط عملاق.

ظهر نقش القط العملاق، الذي يعود تاريخه إلى حوالي 200-100 قبل الميلاد، خلال العمل على تحسين مدخل إحدى التلال، التي تتميز بإطلالة طبيعية خلابة يمكن من خلالها رؤية العديد من نقوش نازكا.

وذكر الكاتب أن نقوش نازكا المصنفة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1994، والتي تتألف من مئات الأشكال الهندسية والحيوانية، حُفرت من خلال إزالة الصخور والرمال لإظهار التباين في المواد الموجودة تحتها. تقع هذه الرسوم على بعد 400 كيلومتر (جنوب العاصمة البيروفية) ليما، وتغطي حوالي 450 كيلومترا مربعا من السهول الساحلية لبيرو.

وحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة البيروفية هذا الأسبوع "كان الرسم بالكاد مرئيا، وعلى وشك الاختفاء؛ بسبب موقعه على تل شديد الانحدار ما يجعله عرضة للتأثيرات الطبيعية لعوامل التعرية، وقد تم خلال الأسبوع الماضي تنظيف الجيوغليف وحفظه".

ووفقا للتقرير فإن رسم القط طوله 37 مترا بخطوط محددة بدقة يتراوح عرضها بين 30 و40 سنتيمترا.

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

اكتشاف حفرية لتمساح ضخم في أدغال الأمازون

عثر مستكشفون من بيرو على بقايا حفرية لتمساح ضخم طوله 14 مترا في أعماق الأرض بأدغال الأمازون، ما يعزز نظرية مفادها أن أكبر الغابات المطيرة في العالم كانت ذات يوم بحرا داخليا. وقد يساعد هذا الاكتشاف النادر على إثبات أن أدغال الأمازون كانت ذات يوم بحرا داخليا متصلا بالبحر الكاريبي على الأرجح.

المزيد من منوعات

مفاجأة لرجل هرب 30 عاما ثم سلم نفسه في الصين

تشو ظنّ أنه متورط في قضية جنائية وقرر مغادرة المدينة وعدم العودة إليها (مواقع التواصل)

وجبات الطائرات في سنغافورة للتعويض عن الحرمان من السفر

أزمة كبيرة يواجهها قطاع السفر بفعل جائحة كوفيد-19 (الفرنسية)

القبض على مهربين للعاج في الكاميرون.. أين أخفوا أنياب الفيلة؟

منذ عام 1989 حُظرت التجارة الدولية لعاج الفيلة مع استثناءات نادرة (شترستوك)

بـ210 آلاف ريال.. كويتي يفوز بمزاد في معرض سهيل للصقور بالدوحة

نجاح لافت لمعرض سهيل للصيد والصقور بالدوحة (الجزيرة)
الأكثر قراءة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)