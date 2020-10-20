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أسرع سيارة في العالم تقطع أكثر من 500 كيلومتر بالساعة

السيارة "إس إس سي تواتارا" سجلت  سرعة قدرها 508.72 كيلومترات بالساعة (الألمانية)
السيارة "إس إس سي تواتارا" سجلت  سرعة قدرها 508.72 كيلومترات بالساعة (الألمانية)
20/10/2020

نجحت شركة أميركية صغيرة لصناعة السيارات في تطوير أسرع سيارة في العالم بعد تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم شركة بوجاتي الإيطالية للسيارات الفارهة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن السيارة "إس إس سي تواتارا" (SSC Tuatara) سجلت  سرعة قدرها 316.11 ميلا في الساعة (508.72 كلم/ساعة) خلال اختبار على الطريق السريع رقم 160 بولاية نيفادا الأميركية، لتحطم بفارق كبير الرقم المسجل باسم السيارة "شيرون" (Bugatti Chiron) التي تطورها بوجاتي وكان 304.77 أميال في الساعة (490.4 كلم/ساعة) ولم تدخل مرحلة الإنتاج التجاري حتى الآن.

والرقم القياسي الرسمي المسجل بموسوعة غينيس للأرقام القياسية هو 277.9 ميلا بالساعة (447.2 كلم/ساعة) باسم السيارة "كوينغسيغ أغييرا آر إس." (Koenigsegg Agera RS) منذ عام 2017.

وذكرت بلومبيرغ أن السائق الإنجليزي أوليفر ويب (29 عاما) قاد "إس إس سي تواتارا" بسرعة 301.07 ميل في الساعة (484.52 كلم/ساعة) بالجولة الأولى ثم سرعة 331.15 ميلا في الساعة (532.93 كلم/ساعة) بالجولة الثانية في الاتجاه المعاكس.

وقطعت السيارة خلال الاختبار 7 أميال (11.3 كيلومترات) في كل اتجاه. وتعتبر السرعة الرسمية للسيارة متوسط حساب السرعة بالجولتين.

المصدر : الألمانية

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