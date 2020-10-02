بالفيديو.. مغامرة جنونية لإعلامي عُماني ينزل من مصب مائي مسافة 200 متر

نشر مصور عُماني فيديو يظهر قيام الإعلامي العُماني، موسى الفرعي، بالنزول من مصب مائي مرتفع بمنطقة تقع بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر التابع لمحافظة الداخلية في عُمان.

وعلق المصور، أحمد الرحبي، بالقول "نزول بمسافة تتجاوز 190 مترا بحبل معلق ليس بالأمر السهل، كفريق عمل قمنا بالإعداد والتحضير لهذا العمل".

وأضاف "التحدي أول تجربة للفرعي في المغامرات الجبلية، والتحدي هو نزول مصب مائي (مطراح) ميبنت"، ويتميز العمل بخطورته بسبب الانحناء المباشر والخطر للمنحدر الجبلي.

نزول ١٩٠متر بحبل معلق ليس بالأمر السهل، كفريق عمل قمنا بالإعداد والتحضير لهذا العمل.

شاهد كيف إستطاع الإعلامي موسى الفرعي @moosafarei أن ينجح في التحدي وتكملة النزلة بالرحلة بالكامل

التفاصيل على قناة اليوتيوب#اكتشف_عمان#جبال_عمان@Atheer_Omanhttps://t.co/PV5UwGKp9k pic.twitter.com/Bvv4hqfddh — أحمد الرحبي (@omansands_) September 30, 2020

وأضاف "التجربة كذلك لطريقة استكشاف مكان جديد، والذي لم يسبق لأحد النزول من هذا المطراح -مكان عالٍ لمرور الماء بالجبال المرتفعة- وهذا هو التحدي الحقيقي، الذي وضعناه له وبكل سهولة قبل التحدي".