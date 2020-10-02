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بالفيديو.. مغامرة جنونية لإعلامي عُماني ينزل من مصب مائي مسافة 200 متر

2/10/2020

نشر مصور عُماني فيديو يظهر قيام الإعلامي العُماني، موسى الفرعي، بالنزول من مصب مائي مرتفع بمنطقة تقع بالقرب من قرية صفي الصحراء بالجبل الأخضر التابع لمحافظة الداخلية في عُمان.

وعلق المصور، أحمد الرحبي، بالقول "نزول بمسافة تتجاوز 190 مترا بحبل معلق ليس بالأمر السهل، كفريق عمل قمنا بالإعداد والتحضير لهذا العمل".

وأضاف "التحدي أول تجربة للفرعي في المغامرات الجبلية، والتحدي هو نزول مصب مائي (مطراح) ميبنت"، ويتميز العمل بخطورته بسبب الانحناء المباشر والخطر للمنحدر الجبلي.

وأضاف "التجربة كذلك لطريقة استكشاف مكان جديد، والذي لم يسبق لأحد النزول من هذا المطراح -مكان عالٍ لمرور الماء بالجبال المرتفعة- وهذا هو التحدي الحقيقي، الذي وضعناه له وبكل سهولة قبل التحدي".

المصدر : خدمة سند

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