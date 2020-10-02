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منوعات|أستراليا

بحثا عن علاج لحمى الضنك.. عالم حشرات يقدم ذراعه غذاء للبعوض

المقاطع التي نشرها روس عبر حسابه على تويتر تظهر مراقبته الدقيقة لآلاف الحشرات من البعوض وهي تمتص الدم من ذراعه (مواقع التواصل)
المقاطع التي نشرها روس عبر حسابه على تويتر تظهر مراقبته الدقيقة لآلاف الحشرات من البعوض وهي تمتص الدم من ذراعه (مواقع التواصل)
2/10/2020

يقدّم بيران ستوت روس عالم الحشرات الأسترالي في جامعة ملبورن، ذراعه إلى آلاف البعوض ليلدغه؛ وذلك في محاولة منه لإيجاد طرق فعالة للقضاء على فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

وعن تلك التجربة التي امتدت سنوات، قال روس "في بعض الأحيان يمكن أن تكون مؤلمة قليلا إذا لدغتك في المكان الصحيح، ولكن في الغالب يكون مجرد تهيج بسيط. بالتأكيد أقوم بحك ذراعي في وقت لاحق، ولكن بمجرد أن أخرجها أحاول مقاومة الرغبة في ذلك".

ولفت روس الأنظار في عدة مناسبات من قبل، أبرزها عندما علق على صورة له في مايو/أيار الماضي، قائلا "رقم قياسي لتغذية البعوض بالدم اليوم، تغذية ما يقرب من 5000 أنثى بعوضة، وفقد 16 مل من الدم".

وأظهرت المقاطع التي نشرها روس عبر حسابه على تويتر مراقبته الدقيقة لآلاف الحشرات من البعوض وهي تمتص الدم على ذراعه، في محاولة لفهم كيفية نقل البعوض لذلك الفيروس.

وحمى الضنك من أنواع الحمى النزفية، وهي مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان بواسطة بعوضة الزاعجة التي تنقل الفيروس من مصاب إلى سليم، وتصيب الرضع والأطفال الصغار والبالغين على حد سواء، ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر.

المصدر : خدمة سند

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