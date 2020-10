بحثا عن علاج لحمى الضنك.. عالم حشرات يقدم ذراعه غذاء للبعوض

يقدّم بيران ستوت روس عالم الحشرات الأسترالي في جامعة ملبورن، ذراعه إلى آلاف البعوض ليلدغه؛ وذلك في محاولة منه لإيجاد طرق فعالة للقضاء على فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

Record day of mosquito blood feeding today. ~5000 female mosquitoes fed and 16 mL of blood lost. pic.twitter.com/7OzeQ9rGl7

— Perran Ross (@MosWhisperer) May 7, 2020