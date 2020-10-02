بحثا عن علاج لحمى الضنك.. عالم حشرات يقدم ذراعه غذاء للبعوض

يقدّم بيران ستوت روس عالم الحشرات الأسترالي في جامعة ملبورن، ذراعه إلى آلاف البعوض ليلدغه؛ وذلك في محاولة منه لإيجاد طرق فعالة للقضاء على فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.

Record day of mosquito blood feeding today. ~5000 female mosquitoes fed and 16 mL of blood lost. pic.twitter.com/7OzeQ9rGl7 — Perran Ross (@MosWhisperer) May 7, 2020

وعن تلك التجربة التي امتدت سنوات، قال روس "في بعض الأحيان يمكن أن تكون مؤلمة قليلا إذا لدغتك في المكان الصحيح، ولكن في الغالب يكون مجرد تهيج بسيط. بالتأكيد أقوم بحك ذراعي في وقت لاحق، ولكن بمجرد أن أخرجها أحاول مقاومة الرغبة في ذلك".

More time-lapse mosquito feeding pic.twitter.com/SHPraxM6Id — Perran Ross (@MosWhisperer) December 18, 2017

ولفت روس الأنظار في عدة مناسبات من قبل، أبرزها عندما علق على صورة له في مايو/أيار الماضي، قائلا "رقم قياسي لتغذية البعوض بالدم اليوم، تغذية ما يقرب من 5000 أنثى بعوضة، وفقد 16 مل من الدم".

وأظهرت المقاطع التي نشرها روس عبر حسابه على تويتر مراقبته الدقيقة لآلاف الحشرات من البعوض وهي تمتص الدم على ذراعه، في محاولة لفهم كيفية نقل البعوض لذلك الفيروس.

By popular demand, here's a shorter version of the exploding mosquitoes video pic.twitter.com/nRMiycFKqH — Perran Ross (@MosWhisperer) March 24, 2020

وحمى الضنك من أنواع الحمى النزفية، وهي مرض فيروسي ينتقل إلى الإنسان بواسطة بعوضة الزاعجة التي تنقل الفيروس من مصاب إلى سليم، وتصيب الرضع والأطفال الصغار والبالغين على حد سواء، ولا تنتقل العدوى من شخص إلى آخر.