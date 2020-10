"عروس الثورة".. نصب يخلّد مظاهرات "17 تشرين" من مخلفات انفجار مرفأ بيروت

كشف ناشطون لبنانيون عن نصب تذكاري باسم "عروس الثورة" تزامنا مع مرور سنة على ذكرى انطلاق مظاهرات 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 التي أدت لاستقالة حكومة سعد الحريري.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة الكشف عن النصب التذكاري وسط تجمهر واسع، حمل خلاله المشاركون ما أسموها "شعلة الثورة".

Our very own Lebanese Lady Liberty, made of shattered glass from the devastating Beirut Port explosion. She is younger than the one welcoming the world to NY Harbor, but that is only fitting. She has SO much to do!!! pic.twitter.com/yj3xsSeCcu

— Elissa (@elissakh) October 18, 2020