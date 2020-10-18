هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟ إذا كان جوابك نعم، فمتجر "جاست آنتس" (just ants) في سنغافورة سيساعدك.

ويعد هذا المحل الأول من نوعه لبيع النمل كحيوانات أليفة في سنغافورة، وتلبية احتياجات مربي النمل في البيوت، ويجمع أكثر من 30 نوعا من النمل.

وقال جون يي صاحب الفكرة، إنه استقال من وظيفته في إحدى الشركات الخاصة للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل، فبالنسبة له هي حيوانات أكثر تشويقا وتعقيدا، وتستحق أن تكون حيوانات أليفة مثل الكلاب والقطط.

وعلى الرغم من أن بداية العمل في المحل كانت منذ مطلع العام الحالي تقريبا، فإن المبيعات بدأت في الارتفاع بشكل جيد منذ منتصف العام فقط.

ولقي المحل خلال الأشهر القليلة الماضية شهرة واسعة في سنغافورة لدى مختلف الأعمار، وأرادوا معرفة المزيد عن تربية النمل، وتجربة رعايته للمرة الأولى.

وحاول القائمون على المحل التواصل مع المشترين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد الشراء، لمساعدتهم والإجابة عن كل استفساراتهم بخصوص النمل.