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للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)
الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)
18/10/2020

احتفت الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر بشهر التوعية بسرطان الثدي بطريقة مبتكرة.

وشهر التوعية بسرطان الثدي يوافق أكتوبر/تشرين الأول من كل عام في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته، والكشف المبكر عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

وقامت طائرة من طراز بوينغ دريملاينر من الخطوط القطرية برسم مسارها على شكل الشريط الوردي الذي يرمز لحملات التوعية بسرطان الثدي.

وكتبت الخطوط القطرية في تغريدة على تويتر أمس السبت "شكلت طائرتنا من طراز بوينغ 787 دريملاينر مسارها في سماء قطر صباح اليوم".

وأضافت "نفتخر بدعمنا لشهر التوعية بسرطان الثدي برفقة موظفاتنا القويات اللاتي ساهمن في نجاح الرحلة الوردية رقم QR 9901".

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، حيث يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام، كما أنه يتسبب في أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء.

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في عام 2018 تشير التقديرات إلى وفاة 627 ألف امرأة بسبب سرطان الثدي، أي ما يقارب 15% من جميع وفيات السرطان بين النساء، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتضيف المنظمة أنه في حين أن معدلات سرطان الثدي أعلى بين النساء في المناطق الأكثر تقدما فإن المعدلات آخذة في الازدياد في كل منطقة تقريبا على مستوى العالم.

المصدر : الجزيرة + خدمة سند

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