للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

احتفت الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر بشهر التوعية بسرطان الثدي بطريقة مبتكرة.

وشهر التوعية بسرطان الثدي يوافق أكتوبر/تشرين الأول من كل عام في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته، والكشف المبكر عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

هكذا شكلت طائرتنا من طراز بوينج 787 دريملاينر مسارها في سماء #قطر 🇶🇦 صباح اليوم . . نفتخر بدعمنا لشهر التوعية بسرطان الثدي برفقة موظفاتنا القويات اللاتي ساهمن في نجاح الرحلة الوردية رقم QR 9901 ✈️💗 pic.twitter.com/82tzpJ7VKA — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) October 17, 2020

وقامت طائرة من طراز بوينغ دريملاينر من الخطوط القطرية برسم مسارها على شكل الشريط الوردي الذي يرمز لحملات التوعية بسرطان الثدي.

وكتبت الخطوط القطرية في تغريدة على تويتر أمس السبت "شكلت طائرتنا من طراز بوينغ 787 دريملاينر مسارها في سماء قطر صباح اليوم".

وأضافت "نفتخر بدعمنا لشهر التوعية بسرطان الثدي برفقة موظفاتنا القويات اللاتي ساهمن في نجاح الرحلة الوردية رقم QR 9901".

Whether it's onboard our flights or during transit time at our lounges, you'll get to enjoy an exclusive "Think Pink" experience supporting #BreastCancerAwarenessMonth. #QatarAirways pic.twitter.com/PKdxYLvanR — Qatar Airways (@qatarairways) October 15, 2020

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء، حيث يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام، كما أنه يتسبب في أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالسرطان بين النساء.

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في عام 2018 تشير التقديرات إلى وفاة 627 ألف امرأة بسبب سرطان الثدي، أي ما يقارب 15% من جميع وفيات السرطان بين النساء، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتضيف المنظمة أنه في حين أن معدلات سرطان الثدي أعلى بين النساء في المناطق الأكثر تقدما فإن المعدلات آخذة في الازدياد في كل منطقة تقريبا على مستوى العالم.