للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

احتفت الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر بشهر التوعية بسرطان الثدي بطريقة مبتكرة.

وشهر التوعية بسرطان الثدي يوافق أكتوبر/تشرين الأول من كل عام في بلدان العالم كافة، وهو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته، والكشف المبكر عنه وعلاجه، فضلا عن تزويد المصابين به بالرعاية المخففة لوطأته.

وقامت طائرة من طراز بوينغ دريملاينر من الخطوط القطرية برسم مسارها على شكل الشريط الوردي الذي يرمز لحملات التوعية بسرطان الثدي.

وكتبت الخطوط القطرية في تغريدة على تويتر أمس السبت "شكلت طائرتنا من طراز بوينغ 787 دريملاينر مسارها في سماء قطر صباح اليوم".

وأضافت "نفتخر بدعمنا لشهر التوعية بسرطان الثدي برفقة موظفاتنا القويات اللاتي ساهمن في نجاح الرحلة الوردية رقم QR 9901".

Whether it's onboard our flights or during transit time at our lounges, you'll get to enjoy an exclusive "Think Pink" experience supporting #BreastCancerAwarenessMonth. #QatarAirways pic.twitter.com/PKdxYLvanR

— Qatar Airways (@qatarairways) October 15, 2020