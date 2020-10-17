انتقادات لملك هولندا بسبب عطلته وسط كورونا.. بماذا استجاب؟

قطع ملك هولندا فيليم ألكسندر وزوجته عطلة كانا يقضيانها في اليونان أمس الجمعة، بعد أن تعرضا لانتقادات بسبب السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الملك وزوجته الملكة ماكسيما في بيان نشره القصر الملكي في وقت متأخر من مساء الجمعة "نرى ردود فعل الناس على تقارير نشرتها وسائل إعلامية.. نود ألّا ندع مجالا للشك في أن من الضروري اتباع الإرشادات للسيطرة على (كوفيد-19). النقاشات بشأن عطلتنا لا تساهم في ذلك".

وعلى الرغم من أن عطلة الملك في اليونان لم تخالف أي قواعد بموجب إجراءات العزل المتبعة لمكافحة المرض في بلاده بما فيها القيود الجديدة قبل أيام، فإن الحكومة نصحت بعدم السفر إلا للضرورة.

وسجلت هولندا ما يقرب من 8 آلاف حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة، وهي زيادة قياسية هناك.

وكان الملك والملكة قد قدّما اعتذارا في أغسطس/آب بسبب عطلة سابقة في اليونان، بعد أن نشرت لهما صورة تظهر عدم مراعاتهما إرشادات التباعد الاجتماعي.