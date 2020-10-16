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مدينة ملاهٍ يابانية تؤجر لعبة الدولاب مكاتب للعاملين عن بعد

قيمة التذكرة تبلغ 1900 ين (حوالي 18 دولارا) للفرد الواحد (رويترز)
قيمة التذكرة تبلغ 1900 ين (حوالي 18 دولارا) للفرد الواحد (رويترز)
16/10/2020

قدّمت مدينة ملاهي يوميوريلاند اليابانية عرضا خاصا للموظفين العاملين عن بعد، حيث أتاحت تأجير لعبة "دولاب الهواء" مكاتب مزودة بالإنترنت، بعد تراجع معدلات السياحة أثناء جائحة كورونا.

وبحسب ما أعلنته المدينة، فإن التذكرة التي يُطلق عليها "تسلية العمل" تتيح للموظفين العمل في مساحات حول حمام السباحة، فيها طاولات وكراسي، ومزودة بالإنترنت.

ويتضمن العرض العمل لمدة ساعة أثناء الجلوس في لعبة الدولاب، حيث يمكن للموظف عقد اجتماع عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني، بعدما قسّمت المدينة اللعبة إلى مكاتب وزودتها بالإنترنت، في تجربة هي الأولى من نوعها.

وتبلغ قيمة التذكرة 1900 ين (حوالي 18 دولارا) للفرد الواحد، و3600 ين (حوالي 34 دولارا) لفردين معا، وتشترط مدينة الملاهي على الموظفين عدم الصراخ أثناء العمل.

ونشرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" صورا من الذاكرة، تظهر أوقات المرح التي كان يقضيها رواد المدينة الترفيهية قبيل جائحة كورونا.

المصدر : خدمة سند

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