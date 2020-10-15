عاش ومات بلا حقوق.. وفاة أشهر عامل نظافة في الموصل بالشارع تشعل مواقع التواصل

تفاعل عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة وفاة العم عبد المنعم (أبو أحمد) أشهر عامل نظافة في الموصل شمال البلاد، كان يعمل في بلدية المدينة بأجر يومي.

وفارق "العم أبو أحمد" الحياة بالقرب من جسر المثنى خلال عمله في مشهد أحزن العراقيين.

ونعت بلدية الموصل وأهالي الموصل أشهر موظف نظافة في مدينتهم وأكبرهم سنا.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تتقدم مديرية بلدية الموصل ادارةً ومنتسبين بأحر التعازي وخالص المواساة إلى عائلة العم… Posted by ‎المركز الخبري لبلدية الموصل – مديرية بلدية الموصل‎ on Wednesday, 14 October 2020

وقال الناشط المدني صقر آل زكريا "المرحوم عبد المنعم أبو أحمد خدم مدينته ووطنه طوال حياته وهو عامل نظافة " مضيفا أنه " قضى حياته بدون حقوق ولا تقاعد ليموت بدون حقوق أيضا".

المرحوم عبدالمنعم أبو احمد

خدم مدينته و وطنه طوال حياته وهو عامل نظافة " عقد"

قضى حياته بدون حقوق ولا تقاعد ليموت وهو بدون حقوق توفاه الاجل اليوم قرب مجسر المثنى وهو في عمله بائِع مُتجول في عربة لِلأَيس كريم رحمك الله يا عم ابو احمد

والعار لكل فاسد

😢😢 pic.twitter.com/Wdoef1LQDU — صقر آل زكريا (@SakerAlzakarai) October 14, 2020

وكتب الباحث والصحفي محمود النجار أن العم أبو أحمد توفي بسبب القهر والعمل الشاق، تاركا عائلته الفقيرة بلا راتب تقاعد.

عمو عبد المنعم أبو أحمد رجل نزيه من #الموصل، يعمل كعامل نظافة بوظيفة "عقد"، ولا يتجاوز راتبه 200 ألف أي 150 دولار في الشهر، ولأنه مواطن شريف، ولا يمتلك واسطة بالدولة الفاسدة التي همّشته وضّيعت حقوقه، حتى توفى بسبب القهر والعمل الشاق، تاركاً عائلته الفقيرة بلا راتب تقاعد. pic.twitter.com/xE5ATnoEBD — محمود النجار | Mahmoud Al-Najjar (@Mahmood_Najar) October 14, 2020

وقالت المدونة ريم بالعربي "لا يختلف مضمون قصته مع قصص موظفي العقود والأجور اليومية في العراق، فالعمل بأجر زهيد مع تكاليف المعيشة والحياة قد يكلفك حياتك".

العم عبد المنعم ، عامل النظافة او “موظف الصحة“ توفي خلال اداء عمله ، لا يختلف مضمون قصته مع قصص موظفي العقود والاجور اليومية في العراق فالعمل بأجر زهيد لا يتجاوز ال٢٠٠ الف مع تكاليف المعيشة والحياة قد يكلفك حياتك .

من الممكن فعلا ان يموت الانسان بسبب انكسار القلب . pic.twitter.com/dUUZmuGO2e — ريم بالعربي (@Reem__aldulaimy) October 14, 2020

وذكرت صفحة "عين الموصل" أن أجر عقد عبد المنعم كان 180 ألف دينار عراقي شهريا (قرابة 150 دولار أميركيا) دون أن يحصل على وظيفة دائمة لضمان حقوقه.

من اجل روحه الطاهره لا ترمي النفايات في الشارع، توفي هذا اليوم عبد المنعم وهو أحد عمال بلدية الموصل وبعقد أجر في الشهر… Posted by ‎Mosul Eye عين الموصل‎ on Wednesday, 14 October 2020

وتشهد عدة مدن مظاهرات بشكل شبه دائم لموظفي العقود والأجور اليومية للمطالبة بتثبيتهم بشكل دائم في وظائفهم، وذلك للحصول على حقوق الموظفين الحكوميين.