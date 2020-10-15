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شاهد.. شاومي تسخر من عدم وجود شاحن مع آيفون 12

حساب شاومي علق: لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع "مي 10 تي برو" (مواقع التواصل)
حساب شاومي علق: لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع "مي 10 تي برو" (مواقع التواصل)
15/10/2020

استغلت شركة شاومي الصينية، الانتقادات الموجهة لهاتف آيفون 12، أحدث إصدارات شركة آبل؛ لإحراج الشركة الأميركية، بعدما أعلنت الأخيرة عن عدم وجود شاحن وسماعات أذن برفقة سلسلة آيفون الجديدة.

وكانت آبل أعلنت عن إطلاق مجموعة من طرز هواتف آيفون 12 جديدة؛ لكن المفاجأة التي صدمت الكثير من المستخدمين أنها لم تضع في عبوة الهاتف سماعة أذن سلكية ولا شاحن الحائط، وإنما اكتفت بوضع كيبل "يو إس بي سي" (USB-C) فقط، متذرعة بالحفاظ على البيئة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"شاومي" على فيسبوك مقطع فيديو لصندوق هاتفها الجديد "مي 10 تي برو" (Mi 10T Pro)، والذي يحتوى على شاحن في رسالة واضحة للتهكم على قرار آبل الأخير.

وعلق الحساب على الفيديو قائلا " لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع (هاتف) مي 10 تي برو".

وكانت شاومي طرحت هاتفها مي 10 تي برو قبل يومين، 13 أكتوبر/تشرين الثاني، وهو من الهواتف التي تدعم اتصالات الجيل الخامس "5 جي" (5g)، ويعتبر من هواتف الفئة العليا حيث يمتلك كاميرا خلفية بدقة 108 ميغابكسلات إلى جوار كاميرتين ثانويتين، وذاكرة وصول عشوائي "رام" (RAM) بحجم 8 غيغابايتات، ويعمل بمعالج شركة كوالكوم الأخير "سنابدراغون 865" (Snapdragon 865).

ويأتي الجهاز أيضا بخيارين من حيث سعة التخزين الداخلية هما 128 غيغابايت أو 256 غيغابايت، ويمتلك كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 20 ميغابكسل، وتدير الهاتف بطارية بقوة 5 آلاف ميلي أمبير/ساعة.

المصدر : خدمة سند + مواقع إلكترونية

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