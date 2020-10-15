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منوعات|كوريا الجنوبية

سامسونغ تسخر من آبل

أحد الحسابات الرسمية لسامسونغ نشر عبر فيسبوك صورة لأحد شواحن هواتفها وكتب عليها "موجود مع هاتفك" (مواقع التواصل)
أحد الحسابات الرسمية لسامسونغ نشر عبر فيسبوك صورة لأحد شواحن هواتفها وكتب عليها "موجود مع هاتفك" (مواقع التواصل)
15/10/2020

استغلت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الانتقادات الموجهة لآيفون 12 (أحدث إصدارات شركة أبل) لإحراج الشركة الأميركية، بعدما أعلنت الأخيرة عدم وجود شاحن وسماعات أذن مع سلسلة آيفون الجديدة.

ونشر أحد الحسابات الرسمية لسامسونغ عبر فيسبوك صورة لأحد شواحن هواتفها، وكُتب عليها "موجود مع هاتفك"، في رسالة محرجة للشركة الأميركية.

وعلق الحساب على الصورة قائلا "يمنحك هاتف غلاكسي الخاص بك ما تبحث عنه في أي هاتف ذكي، من أبسطها كالشاحن، إلى أفضل كاميرا وبطارية وأداء وذاكرة، وحتى شاشة 120 هرتزا".

وكانت شركة شاومي الصينية -أيضا- نشرت مقطع فيديو لشاحن هاتفها الجديد "مي 10 تي برو" (Mi10TPro)، وعلقت "لا تقلق، لم نترك أي شيء خارج الصندوق مع مي 10 تي برو".

وتعرضت شركة أبل إلى انتقادات حادة عقب الكشف عن سلسلة آيفون 12 الجديدة، وذلك بسبب الإعلان عن عدم وجود شاحن وسماعات أذن ضمن صندوق الهواتف، بالإضافة إلى كونها لم تضف جديدا هذا العام، حسب آراء المتابعين على مواقع التواصل.

المصدر : خدمة سند

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شاهد.. شاومي تسخر من عدم وجود شاحن مع آيفون 12

استغلت شركة شاومي الصينية، الانتقادات الموجهة لهاتف آيفون 12، أحدث إصدارات شركة آبل؛ لإحراج الشركة الأميركية، بعدما أعلنت الأخيرة عن عدم وجود شاحن وسماعات أذن برفقة سلسلة آيفون الجديدة.

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