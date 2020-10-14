البث الحي
منوعات|سودان

عازف عود سوداني يروّح عن والده المريض بالموسيقى والغناء

مقطع الفيديو لاقى تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، متمنين الشفاء لوالد شمس (مواقع التواصل)
مقطع الفيديو لاقى تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، متمنين الشفاء لوالد شمس (مواقع التواصل)
14/10/2020

نشر عازف عود سوداني -عبر صفحته على فيسبوك- مقطع فيديو أثناء أدائه لأغنية وطنية للترويح عن والده المريض.

وغنى عازف العود -ويدعى شمس- الأغنية الوطنية "عازة في هواك" التي أوضح عبر صفحته أنه لا يحفظها كاملة، وهو ما دعا والده للغناء معه وإكمال الأغنية.

وقد وجد مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن سعادتهم وتمنياتهم بالصحة والعافية لوالد شمس.

المصدر : خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

هل فكرت يوما في تربية النمل كحيوان أليف؟

صاحب الفكرة جون يي، استقال من وظيفته للتعمق أكثر في أعمال تربية النمل (الفرنسية)

للتوعية بسرطان الثدي.. طائرة للخطوط القطرية ترسم مسارها على شكل شريط وردي

الخطوط القطرية تدعم شهر التوعية بسرطان الثدي (مواقع التواصل)

السعودية تسمح بالصلاة في المسجد الحرام وزيارة قبر الرسول وتفتح الروضة بالحرم المدني

الصلاة في المسجد الحرام توقفت 7 أشهر بسبب تفشي كورونا (الجزيرة)

شاهد.. غوبكلي تبه بتركيا يضم أقدم مبان صخرية في شمال ما بين النهرين

غوبكلي تَبه حظي مؤخرا باهتمام عشاق السياحة التاريخية والأثرية في العالم (الأناضول)
الأكثر قراءة

بالفيديو.. مقدسيون يطردون وفدا إماراتيا دخل الأقصى بحماية الاحتلال

بعض أعضاء الوفد الإماراتي الذي زار الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال (مواقع التواصل)

فرنسا تعتزم ترحيل 231 أجنبيا عقب حادثة مقتل المدرس

وزير الداخلية الفرنسي طلب من مسؤولي الشرطة إصدار أوامر الطرد في اجتماع عقد عصر الأحد (رويترز)

كورونا.. قل لي فصيلة دمك أقل لك هل ستصاب؟

فصيلة الدم تلعب دورا في تحديد خطر التعرض للعدوى بكورونا، واحتمالية تطور المضاعفات (شترستوك)

معارك قره باغ.. اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا بخرق الهدنة وأوروبا تدعو لوقف غير مشروط للقتال

(الجزيرة)