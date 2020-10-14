عازف عود سوداني يروّح عن والده المريض بالموسيقى والغناء

تشكل الأبقار سمة بارزة في الحياة الاجتماعية لقبيلة المسيرية بالسودان ومعيارا مهما لمضاعفة حظوظ صاحبها في الفوز بجميلات القبيلة التي تعتبر تعدد الزوجات أمرا طبيعيا، ولا تباع إلا نادرا.
نشر عازف عود سوداني -عبر صفحته على فيسبوك- مقطع فيديو أثناء أدائه لأغنية وطنية للترويح عن والده المريض.
وغنى عازف العود -ويدعى شمس- الأغنية الوطنية "عازة في هواك" التي أوضح عبر صفحته أنه لا يحفظها كاملة، وهو ما دعا والده للغناء معه وإكمال الأغنية.
وقد وجد مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن سعادتهم وتمنياتهم بالصحة والعافية لوالد شمس.