عازف عود سوداني يروّح عن والده المريض بالموسيقى والغناء

نشر عازف عود سوداني -عبر صفحته على فيسبوك- مقطع فيديو أثناء أدائه لأغنية وطنية للترويح عن والده المريض.

وغنى عازف العود -ويدعى شمس- الأغنية الوطنية "عازة في هواك" التي أوضح عبر صفحته أنه لا يحفظها كاملة، وهو ما دعا والده للغناء معه وإكمال الأغنية.

وقد وجد مقطع الفيديو تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن سعادتهم وتمنياتهم بالصحة والعافية لوالد شمس.