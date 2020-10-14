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إعلان لشركة مجوهرات هندية يعرضها لتهديدات من مجموعات هندوسية.. لماذا؟

الشركة حذفت الإعلان الترويجي من منصاتها بعد تعرضها لحملة تشويه وكراهية من متشددين هندوس (مواقع التواصل)
الشركة حذفت الإعلان الترويجي من منصاتها بعد تعرضها لحملة تشويه وكراهية من متشددين هندوس (مواقع التواصل)
14/10/2020

أثار إعلان ترويجي لشركة مجوهرات هندية جدلا واسعا بعد تعرضها لتهديدات من قبل مجموعات هندوسية على خلفية إظهارها علاقة زواج بين المسلمين والهندوس.

ونشرت شركة "تانيشق" للمجوهرات إعلانها الذي أظهر عروسا هندوسية في بيت أهل زوجها المسلم وهم يحتفلون قبل ولادة طفلها وسط عائلته ويرتدون الحجاب إلى جانب عائلتها التي تظهر بالملابس الهندية حسب العادات الهندوسية.

وحذفت الشركة الإعلان الترويجي من على منصاتها بعد تعرضها لحملة تشويه وكراهية من قبل متشددين هندوس، إلى جانب تعرض موظفيها لتهديدات مختلفة عن طريق الهاتف، فضلا عن التهجم على المتاجر الخاصة بالشركة، وتهديد مديريها ومطالبتهم بكتابة اعتذار وتأسف للهندوس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

ودفعت حملات الكراهية ضد "تانيشق" إلى الترويج لمقاطعتها، مما أدى لخسارتها في سعر أسهمها في البورصة بنسبة 2.5%.

من جهة أخرى نفت الشرطة تعرض أي من متاجر الشركة لاعتداءات، إلا أنها أقرت بوجود تهديدات عن طريق الهاتف.

يُذكر أن الهندوس المتطرفين يروجون لمصطلح "جهاد الحب"، وهو أن يتزوج المسلمون من الهندوس قصد تحويلهم للإسلام، حسب ما يزعمونه.

ويُعد هذا الإعلان امتدادا لبعض الإعلانات التي قدمتها شركات مختلفة في الهند في محاولة لنبذ التوتر المتصاعد بين المسلمين والهندوس بشكل دوري.

وشارك نشطاء على وسوم "#TanishqEkatvam" و"#tanishq" و"#TanishqBoycott" على مدى الأيام الماضية، مما أدى إلى إصدار الشركة توضيحا يوم أمس الثلاثاء على صفحتها الرسمية بأنها كانت تستهدف وحدة المجتمع وتعمل على تنميتها وتأسف لما حدث مما أثر على موظفيها وشركائها بطريقة سلبية.

 

المصدر : خدمة سند

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