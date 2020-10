إعلان لشركة مجوهرات هندية يعرضها لتهديدات من مجموعات هندوسية.. لماذا؟

أثار إعلان ترويجي لشركة مجوهرات هندية جدلا واسعا بعد تعرضها لتهديدات من قبل مجموعات هندوسية على خلفية إظهارها علاقة زواج بين المسلمين والهندوس.

ونشرت شركة "تانيشق" للمجوهرات إعلانها الذي أظهر عروسا هندوسية في بيت أهل زوجها المسلم وهم يحتفلون قبل ولادة طفلها وسط عائلته ويرتدون الحجاب إلى جانب عائلتها التي تظهر بالملابس الهندية حسب العادات الهندوسية.

You know you are infected with the bhakt virus, if this beautiful #TanishqEkatvam advertisement instead of giving u goosebumps, gets you very angry & throw a puerile tantrum.

pic.twitter.com/qdJo3q1MDs — Shivani Chopra (@ShivaniChopra_) October 13, 2020

وحذفت الشركة الإعلان الترويجي من على منصاتها بعد تعرضها لحملة تشويه وكراهية من قبل متشددين هندوس، إلى جانب تعرض موظفيها لتهديدات مختلفة عن طريق الهاتف، فضلا عن التهجم على المتاجر الخاصة بالشركة، وتهديد مديريها ومطالبتهم بكتابة اعتذار وتأسف للهندوس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية.

ودفعت حملات الكراهية ضد "تانيشق" إلى الترويج لمقاطعتها، مما أدى لخسارتها في سعر أسهمها في البورصة بنسبة 2.5%.

Gujarat police reaches Tanishq’s Gandhidham store, busts fake news reports about this particular store being attacked. pic.twitter.com/UmDEEd4ejJ — Sonam Mahajan (@AsYouNotWish) October 14, 2020

من جهة أخرى نفت الشرطة تعرض أي من متاجر الشركة لاعتداءات، إلا أنها أقرت بوجود تهديدات عن طريق الهاتف.

يُذكر أن الهندوس المتطرفين يروجون لمصطلح "جهاد الحب"، وهو أن يتزوج المسلمون من الهندوس قصد تحويلهم للإسلام، حسب ما يزعمونه.

ويُعد هذا الإعلان امتدادا لبعض الإعلانات التي قدمتها شركات مختلفة في الهند في محاولة لنبذ التوتر المتصاعد بين المسلمين والهندوس بشكل دوري.

"I will not buy jewelry from #Tanishq"

"Why beta?"

"Because they show a loving Muslim family and how caring they are towards their Hindu bahu. It goes against my bigotry and hate." — Surbhi Gupta سربھی گپتا (@bysurbhigupta) October 12, 2020

وشارك نشطاء على وسوم "#TanishqEkatvam" و"#tanishq" و"#TanishqBoycott" على مدى الأيام الماضية، مما أدى إلى إصدار الشركة توضيحا يوم أمس الثلاثاء على صفحتها الرسمية بأنها كانت تستهدف وحدة المجتمع وتعمل على تنميتها وتأسف لما حدث مما أثر على موظفيها وشركائها بطريقة سلبية.