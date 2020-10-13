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منوعات|جنوب أفريقيا

نعامة تقتحم سباق دراجات هوائية في جنوب أفريقيا

النعامة اقتحمت السباق وتجاوزت المتسابقين بسرعة كبيرة (مواقع التواصل)
النعامة اقتحمت السباق وتجاوزت المتسابقين بسرعة كبيرة (مواقع التواصل)
13/10/2020

وثّق الدراج دانييل ساس لحظة طريفة في أحد سباقات الدراجات الهوائية في جنوب أفريقيا، عندما اقتحمت نعامة السباق لتشارك المتسابقين المغامرة، في فيديو لاقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ساس على صفحته الرسمية عبر تطبيق إنستغرام، الفيديو المميز الذي التقطه أثناء مشاركته في السباق من خلال هاتفه المحمول لحظة الظهور المفاجئ للنعامة.

ويظهر في الفيديو، كيف اقتحمت النعامة السباق وتجاوزت المتسابقين بسرعة كبيرة ملاحقة المتصدر، قبل أن تتوقف بعدما أصابها الإرهاق.

وعبّر الدراج ساس عن سعادته لمشاركته في "المغامرة الملحمية" حسب وصفه، في منتزه كيب بوينت الوطني بجنوب أفريقيا، الذي يحتوي على مناطق طبيعية خلابة.

المصدر : خدمة سند

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