نعامة تقتحم سباق دراجات هوائية في جنوب أفريقيا

وثّق الدراج دانييل ساس لحظة طريفة في أحد سباقات الدراجات الهوائية في جنوب أفريقيا، عندما اقتحمت نعامة السباق لتشارك المتسابقين المغامرة، في فيديو لاقى انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ساس على صفحته الرسمية عبر تطبيق إنستغرام، الفيديو المميز الذي التقطه أثناء مشاركته في السباق من خلال هاتفه المحمول لحظة الظهور المفاجئ للنعامة.

ويظهر في الفيديو، كيف اقتحمت النعامة السباق وتجاوزت المتسابقين بسرعة كبيرة ملاحقة المتصدر، قبل أن تتوقف بعدما أصابها الإرهاق.

وعبّر الدراج ساس عن سعادته لمشاركته في "المغامرة الملحمية" حسب وصفه، في منتزه كيب بوينت الوطني بجنوب أفريقيا، الذي يحتوي على مناطق طبيعية خلابة.