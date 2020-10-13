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منوعات|ألمانيا

شخص أزعج سيدة ألمانية.. لن تصدق كيف انتقمت منه

الشرطة تبحث عن كلا طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة (غيتي-صورة مجازية)
الشرطة تبحث عن كلا طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة (غيتي-صورة مجازية)
13/10/2020

في ظل التخوفات المنتشرة حول العالم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، قامت سيدة ألمانية بنزع كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وقامت بالسعال في وجه شخص موجود بالقرب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة الأحد إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف من قبل المرأة، في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن فورتمبرغ جنوبي البلاد، هو عدم توافر مسافة التباعد الجسدي من قبل الشخص (60 عاما تقريبا) الذي كان واقفا على بعد سنتيمترات قليلة خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المواطنة (30 عاما تقريبا) ارتدت الكمامة مجددا بعد هذه الواقعة.

وكانت إحدى شهود العيان والموجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة، والتي تبحث عن طرفي الواقعة بمساعدة صور كاميرا المراقبة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه إذا تبين أن السيدة مصابة بفيروس كورونا، مثلا، فسيتعين توقع أن تواجه دعوى قضائية بتهمة إلحاق إصابة جسدية بالغير.

المصدر : الألمانية

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