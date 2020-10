بعد تعافي بطل فيلم باتمان من كورونا.. عودة للتصوير لكن دون إجراءات وقاية

نشرت الناشطة دانه العبدالجليل عبر حسابها في تويتر أمس الاثنين، مقطع فيديو للممثل البريطاني روبرت باتينسون أثناء تصوير مشهد من فيلمه المرتقب "باتمان" (Batman) بمدينة ليفربول البريطانية، في ظل عدم التزام طاقم العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الناشطة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، " شاهدت للتو روبرت باتينسون يصور فيلم باتمان في ليفربول".

Just saw Robert Pattinson filming the Batman movie in Liverpool!!!! pic.twitter.com/GMe9DniQlY

— دانه العبدالجليل (@D_alabduljaleel) October 12, 2020