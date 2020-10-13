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بعد تعافي بطل فيلم باتمان من كورونا.. عودة للتصوير لكن دون إجراءات وقاية

13/10/2020

نشرت الناشطة دانه العبدالجليل عبر حسابها في تويتر أمس الاثنين، مقطع فيديو للممثل البريطاني روبرت باتينسون أثناء تصوير مشهد من فيلمه المرتقب "باتمان" (Batman) بمدينة ليفربول البريطانية، في ظل عدم التزام طاقم العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقالت الناشطة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، " شاهدت للتو روبرت باتينسون يصور فيلم باتمان في ليفربول".

وتضمّن المقطع الذي قالت إنها قامت بتصويره، ظهور باتينسون أمام قاعة سانت جورج في المدينة، وسط تواجد كثيف من كاميرات التصوير، والصحفيين، والجمهور الذي كان يتابع عن كثب تفاصيل هذا المشهد.

وكانت شركة "دي سي" (DC)، قد أعلنت عن عودة روبرت باتينسون مرة أخرى لتصوير فيلم باتمان في ليفربول، وذلك بعد تعافيه التام من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر : خدمة سند

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