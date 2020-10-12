حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.. مسن يبلغ 80 عاما يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير في الهند بسبب كورونا

حقق مقطع فيديو لمسن يبلغ من العمر 80 عاما -وهو يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير بسبب جائحة كورونا- رواجا كبيرا في الهند.

وقام أحد الناشطين بنشر المقطع عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليه: "زوجان يبيعان البازلاء بحاجة للمساعدة". ليحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

ويبيع الرجل وزوجته طعاما مطبوخا في محل صغير بالقرب من منزلهما في مدينة دلهي (شمالي الهند).

ودفع المقطع كثيرا من سكان المدينة لزيارة المطعم والشراء منه بغرض مساعدة الزوجين.

وظهر المسنان وهما يلتقطان الصور مع عدد من الزبائن الذين أقبلوا على شراء الطعام بعد رواج المقطع.