حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.. مسن يبلغ 80 عاما يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير في الهند بسبب كورونا

أصبح ارتداء الكمامة مألوفا في كل مكان ومن الجميع ولو كانوا معسرين، لكن أن تكون ذهبية ويدفع فيها 4 آلاف دولار، فهذا ما يدعو للتساؤل: مَن وأين؟
حقق مقطع فيديو لمسن يبلغ من العمر 80 عاما -وهو يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير بسبب جائحة كورونا- رواجا كبيرا في الهند.
وقام أحد الناشطين بنشر المقطع عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليه: "زوجان يبيعان البازلاء بحاجة للمساعدة". ليحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.
ويبيع الرجل وزوجته طعاما مطبوخا في محل صغير بالقرب من منزلهما في مدينة دلهي (شمالي الهند).
ودفع المقطع كثيرا من سكان المدينة لزيارة المطعم والشراء منه بغرض مساعدة الزوجين.
The power of social media!!! #BabaKaDaba pic.twitter.com/4hy7ChkU2U
— Shahnwaz Alam 🇮🇳 (@ShahAlam77) October 8, 2020
وظهر المسنان وهما يلتقطان الصور مع عدد من الزبائن الذين أقبلوا على شراء الطعام بعد رواج المقطع.