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حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.. مسن يبلغ 80 عاما يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير في الهند بسبب كورونا

الرجل وزوجته يبيعان طعاما مطبوخا في محل صغير بالقرب من منزلهما في مدينة دلهي شمالي الهند (مواقع التواصل)
الرجل وزوجته يبيعان طعاما مطبوخا في محل صغير بالقرب من منزلهما في مدينة دلهي شمالي الهند (مواقع التواصل)
12/10/2020

حقق مقطع فيديو لمسن يبلغ من العمر 80 عاما -وهو يبكي بعد تأثر مطعمه الصغير بسبب جائحة كورونا- رواجا كبيرا في الهند.

وقام أحد الناشطين بنشر المقطع عبر حسابه على إنستغرام معلقا عليه: "زوجان يبيعان البازلاء بحاجة للمساعدة". ليحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة.

ويبيع الرجل وزوجته طعاما مطبوخا في محل صغير بالقرب من منزلهما في مدينة دلهي (شمالي الهند).

ودفع المقطع كثيرا من سكان المدينة لزيارة المطعم والشراء منه بغرض مساعدة الزوجين.

وظهر المسنان وهما يلتقطان الصور مع عدد من الزبائن الذين أقبلوا على شراء الطعام بعد رواج المقطع.

المصدر : خدمة سند

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