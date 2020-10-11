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مسؤول مكافحة كورونا في مصر: ترامب كان سيتعافى أسرع لو تم علاجه عندنا

الرئيس الأميركي كان قد أصيب بكورونا وتلقى عدة علاجات (رويترز)
الرئيس الأميركي كان قد أصيب بكورونا وتلقى عدة علاجات (رويترز)
11/10/2020

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، دكتور حسام حسني خلال اتصال هاتفي، بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لو كان قد تم علاجه في مصر لشفي خلال وقت أسرع.

وتسبب التصريح في سخرية رواد مواقع التواصل بسبب ما وصفه مغردون بتردي العلاج المقدم للمواطنين وتعقيد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

 

وقال آخرون إن المستشفيات المصرية تعاني من الإهمال، إلى جانب عدم توفر أنواع عديدة من العلاجات.

الجدير بالذكر أن حسني صرح بذلك ساخرا عند سؤاله عن بروتوكول العلاج المتبع مع الرئيس الأميركي، مؤكدا أنه مطابق للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مصر، عدا صنف واحد.

المصدر : خدمة سند

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