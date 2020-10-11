مسؤول مكافحة كورونا في مصر: ترامب كان سيتعافى أسرع لو تم علاجه عندنا

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، دكتور حسام حسني خلال اتصال هاتفي، بأحد البرامج التلفزيونية مساء أمس السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لو كان قد تم علاجه في مصر لشفي خلال وقت أسرع.

وتسبب التصريح في سخرية رواد مواقع التواصل بسبب ما وصفه مغردون بتردي العلاج المقدم للمواطنين وتعقيد البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

طيب االي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل ازاي أن البروتوكول كامل الذي يختص بالعلاج معادا عقار واحد فقط ولو كان#ترامب اتعلاج في مصر كان هيتعالج اسرع ولا في حاجه انا مش فاهمه مثلا https://t.co/R1rwSB6fly — Mohamed (@Mohamed50560902) October 11, 2020

وقال آخرون إن المستشفيات المصرية تعاني من الإهمال، إلى جانب عدم توفر أنواع عديدة من العلاجات.

كذابين كذب

والمصيبه انهم مصدقين نفسهم

والمصيبه الاكبر ان السيساويه مصدقين😱😱#عصابه_ولازم_تمشي https://t.co/vhuxjJ940G — 💥اختكم💥سنحيا💥كراما💥 (@sana7iakeraman1) October 10, 2020

الجدير بالذكر أن حسني صرح بذلك ساخرا عند سؤاله عن بروتوكول العلاج المتبع مع الرئيس الأميركي، مؤكدا أنه مطابق للبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في مصر، عدا صنف واحد.