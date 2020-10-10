بعد انهيار حركة الطيران في العالم.. هل يعمل الطيارون سائقي قطارات؟

تعتزم شركتان سويسريتان استكشاف إمكانية عمل الطيارين سائقين للقطارات بعد أن تسببت أزمة كورونا في انهيار حركة الطيران في العالم، وفقا لما أعلنته الشركتان أمس الجمعة.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري "إيروبرز" والاتحاد السويسري لسائقي القطارات "في إس إل إف" إنهما يبدآن عملا إيجابيا معا.

وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال سبتمبر/أيلول الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية "إس بي بي".

وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين سائقي قطارات، وفقا لما قاله رئيسه هوبرت جيجر في بيان له.

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز إن الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة من مثل سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل.