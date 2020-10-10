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منوعات|سويسرا

بعد انهيار حركة الطيران في العالم.. هل يعمل الطيارون سائقي قطارات؟

وظيفتا الطيار وسائق القطار لهما متطلبات متشابهة منها سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل (الفرنسية)
وظيفتا الطيار وسائق القطار لهما متطلبات متشابهة منها سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل (الفرنسية)
10/10/2020

تعتزم شركتان سويسريتان استكشاف إمكانية عمل الطيارين سائقين للقطارات بعد أن تسببت أزمة كورونا في انهيار حركة الطيران في العالم، وفقا لما أعلنته الشركتان أمس الجمعة.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري "إيروبرز" والاتحاد السويسري لسائقي القطارات "في إس إل إف" إنهما يبدآن عملا إيجابيا معا.

وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال سبتمبر/أيلول الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية "إس بي بي".

وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين سائقي قطارات، وفقا لما قاله رئيسه هوبرت جيجر في بيان له.

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز إن الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة من مثل سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل.

المصدر : الألمانية

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