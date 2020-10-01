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مهندس بريطاني يصمم أسرع صندوق قمامة في العالم

آندي نشر مقطع فيديو، لمحاولة كسره الرقم القياسي على فيسبوك (مواقع التواصل)
آندي نشر مقطع فيديو، لمحاولة كسره الرقم القياسي على فيسبوك (مواقع التواصل)
1/10/2020

حطم المهندس البريطاني، آندي جينينغز، الرقم القياسي لأسرع صندوق قمامة في العالم، بعدما صمم صندوقا بلغت سرعته أكثر من 43 ميلا (حوالي 69 كيلومترا) في الساعة، في بلدة "إلفينغتون" (Elvington) في إنجلترا، وأقيم الحدث يوم الأحد الماضي.

واستخدم صاحب الـ28 عاما، صندوق قمامة منزلي، بالإضافة إلى محرك دراجة نارية، وعلبة تروس ووقود، ومقعد دراجة، وأداة توجيه من سكوتر متنقل.

وبحسب تقارير صحفية، فإن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أخبرت جينينغز بأنه يتعين عليه الوصول إلى سرعة تزيد عن 30 ميلا في الساعة؛ إلا أنه استطاع تحقيق 43 ميلا في الساعة، محققا رقما قياسيا جديدا.

ونشر آندي، مقطع فيديو، لمحاولة كسره الرقم القياسي على فيسبوك قائلا "أود أن أتقدم بجزيل الشكر، لأولئك الذين ساعدوا في تنظيم أول محاولة قياسية لي في نهاية هذا الأسبوع، قابلت بعض الأشخاص الرائعين، أوقات جيدة حقا".

المصدر : خدمة سند

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