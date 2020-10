مهندس بريطاني يصمم أسرع صندوق قمامة في العالم

حطم المهندس البريطاني، آندي جينينغز، الرقم القياسي لأسرع صندوق قمامة في العالم، بعدما صمم صندوقا بلغت سرعته أكثر من 43 ميلا (حوالي 69 كيلومترا) في الساعة، في بلدة "إلفينغتون" (Elvington) في إنجلترا، وأقيم الحدث يوم الأحد الماضي.

واستخدم صاحب الـ28 عاما، صندوق قمامة منزلي، بالإضافة إلى محرك دراجة نارية، وعلبة تروس ووقود، ومقعد دراجة، وأداة توجيه من سكوتر متنقل.

Its rare that we mention individuals, but Andy Jennings (52) set a speed record yesterday of 45.35mph which means not only has he not got a speeding ticket from the Yorkshire Rozzers, but he also raised a bin load of cash for his mate Ben.

Well played sir!https://t.co/8n7zjEERDB pic.twitter.com/eFcJ1RXGpj

