مخبز باليمن يوزع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل

نشر الصحفي اليمني مأرب الورد مقطع فيديو يظهر اجتياح الجراد مزارع المواطنين في محافظة مأرب اليمنية.
تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو يظهر أحد المخابز الخيرية الذي تديره مجموعة من النساء بتوزيع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأشاد يمنيون بفكرة المخبز، وهو ما اعتبره كثير من الناس يمثل الحب الكبير الذي اكتسبه الأمير الراحل في قلوب أبناء المجتمع العربي.
صدقة من اهل اليمن الطيبين الى سمو الامير الراحل صباح الاحمد الصباح pic.twitter.com/19QbhQUpl9
— مولوتوف (@moltov80_) September 30, 2020