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منوعات|يمن

مخبز باليمن يوزع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل

يمنيون أشادوا بالفكرة واعتبروا ذلك بيانا للحب الذي اكتسبه الأمير الراحل في قلوب أبناء المجتمع العربي (مواقع التواصل)
يمنيون أشادوا بالفكرة واعتبروا ذلك بيانا للحب الذي اكتسبه الأمير الراحل في قلوب أبناء المجتمع العربي (مواقع التواصل)
1/10/2020

تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو يظهر أحد المخابز الخيرية الذي تديره مجموعة من النساء بتوزيع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد يمنيون بفكرة المخبز، وهو ما اعتبره كثير من الناس يمثل الحب الكبير الذي اكتسبه الأمير الراحل في قلوب أبناء المجتمع العربي.

 

المصدر : خدمة سند

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