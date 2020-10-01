مخبز باليمن يوزع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل

تداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو يظهر أحد المخابز الخيرية الذي تديره مجموعة من النساء بتوزيع الخبز مجانا على نية الدعاء لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأشاد يمنيون بفكرة المخبز، وهو ما اعتبره كثير من الناس يمثل الحب الكبير الذي اكتسبه الأمير الراحل في قلوب أبناء المجتمع العربي.