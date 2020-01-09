شاركت في أفلام.. حريق يتسبب في نفوق 11 كلبا فرنسيا مشهورا
تسبب حريق اندلع في مقر شركة فرنسية تتولى إعداد الحيوانات لأداء أدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية والومضات الإشهارية في نفوق 11 كلبا مشهورا سبق لها أداء أدوار معروفة في أعمال فنية لمسلسلات وأشرطة سينمائية وومضات إشهارية.
وقالت صحيفة لوباريسيان الفرنسية التي أوردت الخبر، إن الحريق اندلع مساء في مقر الجمعية الواقع في مدينة لواري وسط فرنسا والبالغ مساحته 300 متر مربع، وإن النيران التهمت بسرعة جنونية جوانب عديدة من المقر وتسببت في نفوق الكلاب.
|صور جميع الكلاب التي نفقت نشرتها صاحبة الشركة على فيسبوك (مواقع التواصل)
وذكرت الصحيفة نقلا عن تصريحات لصاحبة الشركة ومؤسستها فرانس أورليان، أن الحريق نتج على ما يبدو عن خلل كهربائي، وأن رجال الإطفاء قضوا ساعات طويلة لإخماده.
ونعت صاحبة الشركة في تدوينة على فيسبوك الكلاب الميتة، ونشرت جميع صورها، وكتبت "فقدنا أصدقاءنا ومعاونينا وشركاءنا الذين تقاسمنا معهم أوقاتا سعيدة ومغامرات جميلة.. يتملكنا حزن كبير على نفوق الكلاب في الحريق التراجيدي الذي اندلع".
وشاركت الكلاب الميتة مع عديد الحيوانات الأخرى التي تتولي الشركة تدريبها في أشرطة سينمائية فرنسية عديدة صدر آخرها الأربعاء الماضي.
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