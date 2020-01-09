شاركت في أفلام.. حريق يتسبب في نفوق 11 كلبا فرنسيا مشهورا

تسبب حريق اندلع في مقر شركة فرنسية تتولى إعداد الحيوانات لأداء أدوار في الأعمال التلفزيونية والسينمائية والومضات الإشهارية في نفوق 11 كلبا مشهورا سبق لها أداء أدوار معروفة في أعمال فنية لمسلسلات وأشرطة سينمائية وومضات إشهارية.

وقالت صحيفة لوباريسيان الفرنسية التي أوردت الخبر، إن الحريق اندلع مساء في مقر الجمعية الواقع في مدينة لواري وسط فرنسا والبالغ مساحته 300 متر مربع، وإن النيران التهمت بسرعة جنونية جوانب عديدة من المقر وتسببت في نفوق الكلاب.