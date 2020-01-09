البث الحي
عـاجـل: رويترز: وزارة الخارجية العراقية تبلغ السفارة الإيرانية رفضها قصف مقرات عسكرية على أرض عراقية وتعدها خرقا للسيادة
ابحث

في مصر.. مهندس في الصباح وبائع "سندويشات" في المساء

خاص الجزيرة نت-القاهرة

في الصباح يذهب الشاب المصري محمد عشماوي إلى عمله مهندس كمبيوتر، وفي المساء يبيع السندويشات على عربة متنقلة في أحد أحياء العاصمة القاهرة.

حال عشماوي (25 عاما) لا يختلف كثيرا عن حال آلاف الشباب في مصر، الذين يضطرون للعمل في أكثر من وظيفة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة في البلاد.

الشاب العشريني قرر أن يدشن مشروعه الخاص قبل تخرجه من كلية نظم المعلومات، حيث فكر هو وصديقه المحامي في عمل مشروع بالشراكة بينهما، في حدود إمكاناتهما البسيطة.

واشترى الصديقان عربة متنقلة يعدان فيها "السندويشات الباردة" ويبيعانها للمارة ورواد المقاهي، فمن وجهة نظرهما هذا المشروع لا يتطلب وقتا أو جهدا كبيرين.

وتقدم العربة لزبائنها تسعة أصناف من الأطعمة الباردة مما لا يحتاج إلى وقت لتحضيره، مثل الجبن بأنواعه واللانشون والتونة والنوتيلا والمربى، بسعر ثابت للسندويشة الواحدة يساوي 5 جنيهات (أقل من نصف دولار)، ليتكلف المشروع بأكمله أقل من 15 ألف جنيه (934 دولارا).

واختار عشماوي "ع السريع" اسما لمشروعه، حيث يطمح في توسيع نطاقه ليشمل مناطق متعددة، إلا أنه يتمنى أن يحصل على تصريح من الحي لمزاولة نشاطه، فهو يتعرض لمضايقات من قبل البلدية، على حد قوله.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
أزمات نفسية أم اقتصادية.. ما الذي يدفع شباب مصر للانتحار؟
الشباب والسهر على المقاهي بمصر.. بطالة أم ملتقى الأصدقاء؟
ملتقيات التوظيف بمصر.. حلٌّ للبطالة أم بيع للأوهام؟
يفتح أبواب العمل بالخارج.. لماذا تتجاهل الحكومة المصرية اعتماد تحليل تفاعل سلسلة بوليميراز لالتهاب الكبد؟
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
النيران منعته من إنقاذه.. إيهاب توفيق يفقد والده في حريق منزلي
ورطة في القصر البريطاني.. ماذا يعني اعتزال الأمير هاري وميغان الحياة الملكية؟
شاركت في أفلام.. حريق يتسبب في نفوق 11 كلبا فرنسيا مشهورا
بالفيديو.. مصري يحوّل إطارات السيارات إلى تحف فنية