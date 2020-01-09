ليس للزينة والتباهي فقط.. معتقدات شعبية عديدة وراء شهرة الكهرمان

محمد الشياظمي-الدوحة

لطالما كان مثار اهتمام الناس فبرعوا في استخدامه بالزينة وصناعة الحلي والسّبح، لكن البعض وعلى رأسهم عميد هواة الكهرمان الخليجيين، شملان المسلم (أبو سيف)، يذهب إلى الاعتقاد بأنه مصدر طاقة إيجابية للإنسان، له تأثير خفي في شخصية حامله.

أبو سيف الذي تجاوز الثمانين من عمره بقليل، لا يتوقف عن مداعبة حبات سبحته التي يصل سعرها إلى 450 ألف دولار والمصنوعة من الكهرمان البولندي ذائع الصيت، وفي ذات الوقت لا يقبل المساومة على سعرها وقد صحبها لسنين طويلة، ولا يرى نفسه بدونها، واسمه مشهور في سوق الكهرمان بالكويت والخليج، كما أن خبرته مطلوبة لتمييز تلك الدموع التي ذرفها الصنوبر منذ ملايين السنين.

في المعرض الدولي للكهرمان الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والمنعقد من 8 حتى 11 من الشهر الجاري، يختار أبو سيف أن يتحدث عن ميزات حجر الكهرب (باللهجة الكويتية) قبل كل شيء، وقدرته على التخفيف من القلق وتحفيز الحالة المزاجية لحامله والتخلص من حالات التفكير السلبي، بحسب رأيه.

تعد الكويت من الدول الخليجية الرائدة بمجال صناعة الكهرمان منذ ستينيات القرن الماضي (الجزيرة نت)

بل أكثر من ذلك، يتحدث أبو سيف عن عادات (غير مثبتة علميا) عرفت في الكويت، وهي استعمال الكهرب المسمى أيضا "العنبر الأشهب" في علاج بعض الأمراض العضوية مثل اليرقان، وتأثيره في امتصاص ما يخلفه من اصفرار في الوجه والعينين.

ولسنين عديدة، ظل الموروث الشعبي بالكويت والخليج يتوارث معتقدات عن أثر حجر الكهرمان في الوقاية من الحسد والعين والأمراض، خاصة لدى الأطفال. وقد تناقلت الحكايات تأثيره في صد الشرور، ودفع الأذى عن صاحبه، رغم تراجعها مع ازدياد مستوى التعليم والتطور العلمي.

بابتسامته المعهودة، يغرف أبو سيف من ذاكرة عاصرت مراحل ازدهار تجارة الكهرمان بالخليج وعدد من الدول العربية، ليسرد تاريخها والمتربعين على سوقها، وهنا يشير بشكل خاص إلى صناعة السبح التي غزاها الكهرمان السنوات الأخيرة، بعدما تفننت فيها أيادي الصناع صقلا وتزيينا، ويرجح أبو سيف أن يكون هناك رابط روحي بين الكهرب والسبحة وما يخلفانه من سلام داخلي وصفاء.