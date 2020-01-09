ليس للزينة والتباهي فقط.. معتقدات شعبية عديدة وراء شهرة الكهرمان
محمد الشياظمي-الدوحة
في المعرض الدولي للكهرمان الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" والمنعقد من 8 حتى 11 من الشهر الجاري، يختار أبو سيف أن يتحدث عن ميزات حجر الكهرب (باللهجة الكويتية) قبل كل شيء، وقدرته على التخفيف من القلق وتحفيز الحالة المزاجية لحامله والتخلص من حالات التفكير السلبي، بحسب رأيه.
|تعد الكويت من الدول الخليجية الرائدة بمجال صناعة الكهرمان منذ ستينيات القرن الماضي (الجزيرة نت)
بل أكثر من ذلك، يتحدث أبو سيف عن عادات (غير مثبتة علميا) عرفت في الكويت، وهي استعمال الكهرب المسمى أيضا "العنبر الأشهب" في علاج بعض الأمراض العضوية مثل اليرقان، وتأثيره في امتصاص ما يخلفه من اصفرار في الوجه والعينين.
ولسنين عديدة، ظل الموروث الشعبي بالكويت والخليج يتوارث معتقدات عن أثر حجر الكهرمان في الوقاية من الحسد والعين والأمراض، خاصة لدى الأطفال. وقد تناقلت الحكايات تأثيره في صد الشرور، ودفع الأذى عن صاحبه، رغم تراجعها مع ازدياد مستوى التعليم والتطور العلمي.
بابتسامته المعهودة، يغرف أبو سيف من ذاكرة عاصرت مراحل ازدهار تجارة الكهرمان بالخليج وعدد من الدول العربية، ليسرد تاريخها والمتربعين على سوقها، وهنا يشير بشكل خاص إلى صناعة السبح التي غزاها الكهرمان السنوات الأخيرة، بعدما تفننت فيها أيادي الصناع صقلا وتزيينا، ويرجح أبو سيف أن يكون هناك رابط روحي بين الكهرب والسبحة وما يخلفانه من سلام داخلي وصفاء.
|أبو سيف من الأسماء المشهورة بسوق الكهرمان الخليجي ويملك مسبحة يصل سعرها إلى 450 ألف دولار (الجزيرة نت)
هواية أم تجارة؟
الحديث عن هذه المميزات -غير المثبتة علميا- وتأثيرها في النفس يبدو سبيلا لدى البعض لترويج تجارة الكهرمان، خاصة الخليج والمنطقة العربية، إلا أن أبو سيف -في حديثه للجزيرة نت- يقلل من هذا الهدف، ويرى أنه لا يخرج عن إطار الهواية التي لا يمنع أن تجر منافع مادية. وكونه بضاعة تخصص لها معارض يأتيها الأثرياء والمترفون، لا يحول دون اغتنام المناسبة لتعريف الجمهور بهذا الحجر وتبادل الخبرات والتجارب بين الهواة والصناع من دول العالم كافة.
ولهذا الحجر -الذي يفوق سعره سعر الذهب- خصائص جمالية في أيدي الرجال والشباب الخليجيين، ويحرص كثير منهم على اقتناء أجوده وأغلاه ثمنا، بل صار من متطلبات "الكشخة" (المظهر الفاره) تماما كالساعات الفخمة، وهو الذي كانت له استخدامات أخرى في الماضي لا تتعدى مقابض العصي وحلي النساء.
في هذا المعرض الدولي الذي يعد ثاني أكبر معرض عالمي يختص بخامة الكهرمان بعد المعرض الدولي الذي يقام في بولندا، تشارك 13 دولة عربية وأجنبية من بينها روسيا التي تحتكر 90% من هذا الحجر عالميا، إلى جانب مشاركة جمعيات وهيئات دولية متخصصة في الكهرمان، تتوزع جميعها على تسعين جناحا ومنصة عرض.
|الكهرمان في الخليج ارتبط بصناعة السبح وتفننت أيادي الصناع في تزيينها (الجزيرة نت)
وكقيمة مضافة لمعرض الكهرمان، تنظم فعاليات مصاحبة منها محاضرات وندوات تتناول ثقافة اقتناء مشغولات الكهرمان بما في ذلك سبح الكهرمان، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام التجار والمهتمين لعقد لقاءات عمل.
العنبر الأشهب
عرف الكهرمان أيضا باسم العنبر أو العنبر الأشهب، وهو عبارة عن مواد عضوية نباتية ذات رائحة زكية، تحجرت ومن ثم تشكلت منذ آلاف السنين من أشجار صنوبرية منقرضة تدعى الرانتج.
وقد اختلف في أنواعه أهي ثلاثة أم خمسة، إلا أن المشهور منها البحري والبركاني والبري، ويبلغ أحدث عمر لهذه الأنواع نحو أربعين مليون سنة، وأقدمها ثلاثمئة مليون سنة، وأكثر ما يميز الكهرمان أن سعر الغرام الواحد يزيد مع مرور الوقت.
أما عن ألوان الكهرمان فهي تتخذ الأصفر الذهبي والأصفر الداكن المائل للبني والأسود، وهناك أنواع نادرة تتخذ الأزرق والأخضر، وتحتوي بعض أحجار الكهرمان على حشرات ومخلوقات منقرضة.
وقد حظي حجر الكهرمان والجواهر المصنوعة منه بتقدير عال في الثقافات والعصور المختلفة، والمثير أن تاج الفرعون توت عنخ آمون نفسه المحفوظ في المتحف المصري بالقاهرة كان مزينا بقطع من كهرمان البلطيق، المصدر الأول للكهرمان. كما احتل مكانته في الأدب والشعر العربي والموروث الثقافي كمفردة تراثية، استخدمها العديد من الأدباء والشعراء والفنانين في إبداعاتهم.
يعترف أبو سيف بريادة الكويت في مجال صناعة الكهرمان منذ ستينيات القرن الماضي، إذ كانت محطة مهمة في تجارة الكهرمان، بفضل الأيادي الماهرة التي كانت تشتغل في صناعته، وأيضا لأنها كانت قبلة للصناع الأجانب خاصة الأتراك البارعين، وهو اليوم لا يتخوف من ضياع هذا الفن أو ضعف الخبرات القادرة على تمييز الكهرب الحقيقي من المزيف في سوق عالمية تتسع يوما بعد يوم.
ولا يخفي رغبته في بناء تعاون خليجي يشمل الجيل الصاعد، من أجل تعمق المعارف حول صناعة الكهرمان والخبرات التي يجب أن يتمتع بها المشتغلون به، وأيضا توسيع دائرة الحرف اليدوية التي يمكن أن يكون الكهرمان خامتها الأساسية.
- طهران تنفي ومسؤولون أميركيون يؤكدون: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية
- ترامب يقر مزيدا من العقوبات على إيران وينصحها بالتفاوض الآن
- هذا ما دار بين بن زايد وعبد الرزاق.. الكشف عن مكالمات مسجلة بقضية فساد هزت ماليزيا
- بينهم السيدة فاطمة الزهراء وسيبويه والبخاري والوزير العلقمي.. الموت كمداً وأبرز من اختطفهم في التاريخ الإسلامي
- شاهد.. أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس السوبر