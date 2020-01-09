النيران منعته من إنقاذه.. إيهاب توفيق يفقد والده في حريق منزلي

فقد الفنان المصري إيهاب توفيق -فجر الخميس- والده، بعدما شب حريق في الطابق الأول من مسكنه في حي مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، نتيجة تماس كهربائي في آلة تدفئة بغرفته.

وأفادت مواقع محلية بأن الفنان المصري حاول إنقاذ والده لكن النيران والدخان حالا دون ذلك، قبل أن تتدخل قوات الحماية المدنية لتخمد الحريق، وأن بقية المقيمين والعاملين في الفيلا أخرجوا من المبنى دون إصابات شديدة.

وأوضح توفيق في تصريحات إعلامية أن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح الخميس، وقال إنه شاهد من الطابق الثاني الذي يقيم فيه الأدخنة تتصاعد من مقر إقامة والده في الطابق، وأنه هرع لإنقاذه غير أن ألسنة النيران وكثافة الدخان حالتا دون ذلك ومنعتا الجميع من الدخول إليه.

وكشف مصدر في مديرية أمن القاهرة أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن تماسا كهربائيا حصل في مدفئة بالطابق، وأن والد إيهاب توفيق أصيب باختناق أسفر عن وفاته.