بعد 63 عاما.. فرنسية تكتشف أشقاءها الخمسة

اكتشفت سيدة فرنسية تبلغ من العمر 63 عاما كانت تظن أنها وحيدة والديها، أن لها خمسة أشقاء بين ذكور وإناث، بعد أن أظهرت تحاليل جينية أجرتها مع ابنها لدى شركات متخصصة في كشف النسب.

وأوضحت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن السيدة التي تقيم في مدينة بوش دي رون بالجنوب الفرنسي لم تفلح في إقناع والدتها في تعريفها بهوية والدها، وظلت تعتقد أنها وحيدة والديها على امتداد حياتها قبل أن تقودها التحاليل التي أجرتها مع ابنها إلى التعرف على أشقائها.

والتقت السيدة بواحدة من شقيقاتها من الأب بعد ما تبين أنها تقيم في منطقة قريبة من المدينة التي تقيم بها، واكتشفت أنها ولدت قبلها بسبعة أشهر، وأن والدهما أميركي الجنسي كان زار فرنسا في فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

وأظهرت بقية نتائج تحاليل جينية أخرى أجرتها السيدة أن لديها شقيقين وشقيقتين من الأب يقيمون في أميركا، مما دفعها إلى التفكير في زيارتهم خلال أبريل/نيسان المقبل وتتعرف على بقية أفراد عائلتها.