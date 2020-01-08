بالفيديو.. مصري يحوّل إطارات السيارات إلى تحف فنية

الجزيرة نت-القاهرة

ظروف الحياة وعدم قدرته على مواصلة عمله كحداد بسبب ضعف نظره، كلها أسباب جعلت المواطن المصري كمال الشاهد يفكر في إعادة تدوير إطارات السيارات وتحويلها إلى أشكال فنية.

بدأ في هوايته التي تحولت بعد ذلك إلى عمل دائم له ومصدر رزق له ولأهل بيته، منذ ما يقارب الخمس سنوات.

الخمسيني المقيم في الوراق بمحافظة الجيزة، يقول إنه يحاول من خلال إعادة تدوير الكاوتش (إطار السيارة) إنتاج أشكال رائعة، تخلص البيئة من الأضرار الشديدة التى تنتج عن حرقها، لافتًا إلى أن هذا يستخدم على نطاق واسع بالخارج ولا يعمل فيه داخل مصر غيره.

يعمل على تعليم هذه الحرفة للأيتام بدون مقابل مادي، كما يقوم بتنظيم ورش عمل لتعليم الحرفة فى بيت الخزف المصري في حي الزمالك وكذلك أكاديمية الطفل المبدع بمصر الجديدة.