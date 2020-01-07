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لمواجهة الجفاف.. هذا ما طلبه رئيس وزراء تايلند من مواطنيه

رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا (الأناضول)
رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا (الأناضول)

حث رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان أوتشا الثلاثاء مواطني بلده على تقليل مرات الاستحمام، لمواجهة الجفاف الذي يجتاح 14 إقليما في شمال ووسط البلاد.

وقالت متحدثة باسم الحكومة للصحفيين إن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء على إنفاق ثلاثة مليارات بات (100 مليون دولار) لحفر آبار واستخراج مياه جوفية بهدف التخفيف من الجفاف الذي يتوقع أن يتفاقم في غضون الشهور القليلة المقبلة.

وكانت هيئة المياه أعلنت الأسبوع الماضي في بانكوك أن مياه الصنبور أصبحت مالحة بعد تسرب مياه البحر إلى نهر تشاو فرايا مصدر معظم احتياجات تايلند من المياه.

ويبدأ موسم الجفاف في تايلند في نوفمبر/تشرين الثاني، ويمتد عادة حتى أبريل/نيسان على الرغم من أن السلطات أعلنت في العام الحالي أنه قد يستمر حتى يونيو/حزيران.

المصدر : رويترز
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