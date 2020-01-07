القضاء اللبناني أفرج عن زوجها.. قتيل منزل نانسي عجرم لص أم صاحب حق؟

ناصر رويس

قرر القضاء اللبناني اليوم إخلاء سبيل طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد حبسه يومين على ذمة التحقيق في قتله شابا سوريا بسلاحه الشخصي (مسدس)، بعد اقتحام الشاب فجر الأحد بمسكن العائلة في مدينة كسروان بمحافظة جبل لبنان لسرقة محتويات المنزل، حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان في وقت سابق.

وفي المقابل، نفت وسائل إعلام سورية أن يكون الشاب القتيل قد اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم لسرقة محتوياته. وقالت صحيفة الجسر إنه كان يعمل فيه فني صيانة وبستانيا، وإن له مستحقات مالية لدى أصحاب المنزل لم يدفعوها له، مما دفعه للتهديد بالقوة لتحصيل حقه بعد أن يئس من تحصيل حقه عن طريق القضاء اللبناني.

وأفادت الصحيفة نقلا عن تصريحات لوالدة القتيل وخاله بقرية بسقلا في كفرنبل بمحافظة إدلب السورية مسقط رأس الضحية، بأن الشاب يعمل في حديقة منزل نانسى عجرم وأنه ذو سمعة جيدة.



وأشارا إلى أن مستحقات مالية له كانت بحوزة أحد الحراس العاملين ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له.

وأضافت الصحيفة "يبدو واضحا من فيديو عملية السرقة المزعومة والقتل العمد أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره، وحتى عندما حضر الحراس لم يتزحزح، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن لصا بل مطالبا بحق ما ولا يريد المغادرة قبل الحصول عليه، كما تدل تحركاته في المنزل على معرفته به".

كشف الملابسات

وطالب أهالي القرية بفتح تحقيق لكشف الملابسات الحقيقية للحادثة، وقالوا إن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يمنحوه له بالطرق السلمية، وأكدوا أن القتيل انتظر مقابلة مع زوج نانسي عجرم أكثر من خمس ساعات بحديقة المنزل دون أن يسمح له بالدخول، وأنه يئس من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها، وفق ما أوردت الصحيفة.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون قد أصدرت قبل يومين قرارا بحبس زوج المطربة نانسي عجرم على ذمة التحقيقات في الحادثة، واستمعت إلى أقواله. وتلقت تحريات أجهزة الأمن المختصة وطالعت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنزل لتصدر اليوم قرارها بإخلاء سبيل الزوج.

وأوضح الهاشم خلال التحقيقات أنه اضطر إلى استعمال مسدسه دفاعا عن أسرته التي كانت تتعرض لتهديد جدي من المقتحم، وقال إنه كان في حالة دفاع مشروع عن النفس.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أعلنت صباح الأحد الماضي مقتل لص سوري الجنسية يدعى محمد حسن الموسى، وقالت إنه دخل منزل نانسي عجرم فجرا ملثما، إلا أنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم يشهر مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما مما أدى إلى مقتل السارق على الفور.