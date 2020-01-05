لص وإطلاق نار وقتيل.. ماذا حدث في بيت نانسي عجرم فجر الأحد؟

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان مقتل لص سوري الجنسية من مواليد 1989 حاول سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم بمنطقة نيو سهلة كسروان في العاصمة بيروت خلال تبادل لإطلاق النار بينه وبين زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم.



وأوضحت الوكالة أن القتيل يدعى محمد حسن الموسى، وأنه دخل فجر اليوم الأحد ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، إلا أنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم يشهر مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وأن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيق.

قُتل بعدما حاول سرقة فيلا نانسي عجرم... مواجهة بين السارق وزوجها!! https://t.co/XMJz4SgHx9 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 5, 2020

ولم تعلق الفنانة على الحادث حتى الآن، في حين نشر موقع قناة "أم تي في" اللبنانية صورة اللص على إحدى القنوات المحلية وصورة للفنانة التي بدت خلالها مصابة في القدم.



وأكد الموقع أن إصابتها طفيفة نقلاً عن مدير أعمالها جيجي لامارا، بينما يتداول خبر إيقاف زوجها للتحقيق بشأن الحادث.

نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم (مواقع التواصل)

وقالت صحيفة النهار اللبنانية نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، إن السارق هدّد بدخول غرفة بنات الفنانة وقتل من يعترض طريقه بمسدسه بعد أن تمكّن من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل قبل أن يلقى حتفه.

الـ"النهار": السارق هدّد بدخول غرفة بنات #نانسي_عجرم وهذا ما جرى قبل موته https://t.co/cm73mQmoD3 — Annahar (@Annahar) January 5, 2020

وأثار الخبر جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطريقة التي تم ردع اللص بها، في وقت شكك فيه البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار واعتبروها غطاءً لقتله.