لص وإطلاق نار وقتيل.. ماذا حدث في بيت نانسي عجرم فجر الأحد؟
وأوضحت الوكالة أن القتيل يدعى محمد حسن الموسى، وأنه دخل فجر اليوم الأحد ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، إلا أنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم يشهر مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وأن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيق.
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ولم تعلق الفنانة على الحادث حتى الآن، في حين نشر موقع قناة "أم تي في" اللبنانية صورة اللص على إحدى القنوات المحلية وصورة للفنانة التي بدت خلالها مصابة في القدم.
وأكد الموقع أن إصابتها طفيفة نقلاً عن مدير أعمالها جيجي لامارا، بينما يتداول خبر إيقاف زوجها للتحقيق بشأن الحادث.
وقالت صحيفة النهار اللبنانية نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، إن السارق هدّد بدخول غرفة بنات الفنانة وقتل من يعترض طريقه بمسدسه بعد أن تمكّن من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل قبل أن يلقى حتفه.
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وأثار الخبر جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطريقة التي تم ردع اللص بها، في وقت شكك فيه البعض في الرواية التي أشارت إلى تبادل إطلاق النار واعتبروها غطاءً لقتله.
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