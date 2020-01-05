يقاومان البرد سويا.. صداقة نادرة بين كلب وقطة بقرية تركية

ربطت صداقة غريبة ونادرة بين قطة وكلب في ولاية قارص شرقي تركيا وشكلا ثنائيا خارجا عن المألوف بالالتفاف على بعضهما بعضا للاحتماء من البرد، مما أثار استغراب كل من شاهدهما.

وقال شاهين دميرقايا عمدة القرية للصحفيين إن الكلب بولات والقطة بورا يدفئان بعضهما من البرد ويحتميان منه عبر الالتفاف على بعضهما بعضا، وإنهما شكلا صداقة غير المألوفة في عالم الحيوانات.

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وأضاف دميرقايا أن إقدام الكلب على حماية القطة من درجات الحرارة المنخفضة عبر احتضانها يشكل درسا للإنسان، وقال إن تعايش الحيوانيين معا رغم اختلاف نوعيهما يعطي رمزية بإمكانية عيش الجنس البشري بسلام رغم الاختلافات.