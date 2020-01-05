تزن 276 كيلوغراما.. سمكة تونة في اليابان ثمنها 1.8 مليون دولار

بيعت الأحد بسوق طوكيو للأسماك سمكة تونة ضخمة ذات زعانف زرقاء يبلغ وزنها 276 كيلوغراما، بمبلغ 193.2 مليون ين ياباني (نحو 1.8 مليون دولار) في أول مزاد يقام بالسوق خلال العام الجديد 2020.

وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من السمكة 700 ألف ين ياباني (6475 دولارا)، وكسبت المزاد شركة كيمورا التي تدير سلسلة مطاعم السوشي "سوشي زانماي".

وأعرب رئيس الشركة كيوشي كيمورا في تصريحات للصحفيين عن شعوره بالرضا بفوزه بالمزاد الأول في عهد رييوا، في إشارة إلى العهد الإمبراطوري الجديد الذي بدأ في مايو/أيار الماضي، وقال "إنها مكلفة لكنني أود أن يجرب العملاء أفضل أنواع التونة".

وصيدت سمكة التونة في أوما على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو كبرى جزر اليابان والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة في البلاد، ويعتبر مزاد بيعها ثاني أعلى ثمن يُدفع مقابل سمكة تونة في اليابان منذ أن بدأت السلطات تسجيل الأرقام القياسية عام 1999.

وكان أعلى رقم قياسي تم تسجيله لسعر سمكة تونة في مزاد العام الماضي، عندما دفع كيمورا نفسه 333.6 مليون ين ياباني (نحو 3.1 مليون دولار) مقابل سمكة تونة يبلغ وزنها 278 كيلوغراما.

يذكر أن اليابانيين من أكثر المستهلكين لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في العالم، وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك في توجيه انتقادات عالمية لليابان.