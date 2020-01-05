حرائق أستراليا.. مقتل 24 شخصا وحرق 6 ملايين هكتار ونفوق 500 مليون حيوان

ذكرت وكالات أنباء أن الحرائق التي تجتاح أستراليا تسببت حتى الآن في مقتل 24 شخصا وحرق مساحة تزيد على 6 ملايين هكتار من الأراضي -مساحة أكبر من حجم هولندا- وتدمير أكثر من 2000 منزل وجعل تلوث الهواء في المدن الأسترالية الأسوأ في العالم.

وذكرت صحيفة لا كروا الفرنسية في عددها الصادر اليوم الأحد أن الحرائق تسببت أيضا في نفوق ما لا يقل عن 500 مليون حيوان مختلف بين ثديات طيور وزواحف إما حرقا أو اختناقا، وأن هذا الرقم يمكن أن يبلغ مستويات أعلى عند إجراء الجرد النهائي للخسائر والأضرار.

ونقلت الصحيفة عن دراسة قام بها خبراء بيئيون في جامعة سيندي الأسترالية أن ما لا يقل عن 480 مليون حيوان نفقت في ولاية نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وأن ما لا يقل عن 20%من الثروة الحيوانية لمدينة كوالا قد فقدت، وأن إعادة إعمار المنطقة بالأشجار والحيوانات تتطلب أربعين عاما.