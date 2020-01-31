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شاهد: العراق.. معمل لخياطة ملابس المحتجين بساحة التحرير

افتتح المتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس الخميس معمل خياطة صغيرا أطلقوا عليه "معمل خياطة التحرير" يضم بعض الآلات المستخدمة في الخياطة، وذلك بهدف رتق وحياكة ملابس المتظاهرين المعتصمين بالساحة منذ قرابة أربعة أشهر.

ويدير المعمل -حسب مقاطع الفيديو التي صدرت من ساحة التحرير- شباب من بين المتظاهرين ممن لديهم خبرة بالعمل في الخياطة، مما يساعد على تقديم خدمة ذات جودة عالية للمتظاهرين والمشاركين بالاحتجاجات.

ويقول أحمد الرعوي –أحد المسؤولين عن المعمل- إن المبادرة تهدف لدعم المتظاهرين لتحقيق مطالبهم السلمية ومؤازرتهم عبر خياطة ملابسهم ورتق قطع القماش التالفة أو التي تعرضت للتمزيق لإعادة استخدامها.

ويضيف أن المحتجين يتحلون بروح وطنية عالية ويسعون عبر المعمل وغيره من المبادرات إلى تعزيز الاقتصاد الوطني والتشجيع على استهلاك المنتجات الوطنية، مشددا على الطابع السلمي للمظاهرات التي يشنها المحتجون في الساحة.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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