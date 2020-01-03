حرائق أستراليا قتلت آلاف الكوالا.. والناجون يهيمون بحثا عن الماء والطعام

يعيش حيوان الكوالا -الذي يعتبر أحد رموز أستراليا- أياما عصيبة، مع اندلاع حرائق الغابات، مما أثر أيضا على الحياة البرية التي تعاني من موجة الحر والحرائق التي تجتاح البلاد.

ويظهر فيديو على مواقع التواصل حيوان كوالا يقترب من راكب دراجة فيما بدا أنه طلب للمساعدة، وكانت آنا هيوسيلر مع مجموعة من راكبي الدراجات يتجهون نحو أديلايد بدرجات حرارة تصل إلى الأربعين درجة مئوية عندما شاهدوا الحيوان جالسا منتصف الطريق.

وسارع الكوالا العطشان لشرب الماء بنهم عندما عرضوا عليه زجاجة ماء. وشاركت هيوسيلر الفيديو على إنستغرام.

ويعد الساحل الأوسط الشمالي لنيو ساوث ويلز أحد مواطن الكوالا في أستراليا، ويقدر أن عدد حيوانات الكوالا التي تعيش فيه بنحو 28 ألفا.

ولكن علماء البيئة يخشون أن ما يصل إلى ثلث هذه الحيوانات -نحو تسعة آلاف- قد يكون قتل في الحرائق، وفقا لوزيرة البيئة الأسترالية سوسان لي.

أما الحيوانات التي نجت من الحرارة واللهب فتهيم يائسة تبحث عن الطعام والماء.

ويعتقد الخبراء أن 480 مليون حيوان قد يكونون قتلوا منذ بدء الحرائق المدمرة بأستراليا في سبتمبر/أيلول، والتي أحرقت أكثر من خمسة ملايين هكتار (12 مليون فدان) وقتلت ثمانية أشخاص.