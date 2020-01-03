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الكرس من روث الأغنام وسيلة للتدفئة في سوريا

يسمى الكرس، وهو روث الأغنام، حيث تقوم العائلة بجمعه بمكان مخصص حتى يجمع القدر المطلوب ومن ثم تقوم النسوة بتشكيله.

وللكرس أشكال عدة، منها المدور والمربع، ويترك فترة وجيزة حتى يجف ومن ثم يخزن بمكان خاص ويصبح جاهزا كمادة قابلة للاشتعال، ويستخدم للتدفئة وللطبخ وفي المخبز المنزلي (التنور) أيضا.

ومع دخول فصل الشتاء وصعوبة الحصول على مواد التدفئة في مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال وشمال غرب سوريا، بات استخدام الكرس وسيلة رئيسية للتدفئة.

المصدر : الجزيرة
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